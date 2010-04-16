BM Butto suikasti raporunu açıkladı

Birleşmiş Milletler, iki yıl önce Pakistanlı siyasetçi Benazir Butto'nun uğradığı suikast konusunda, uzun zamandır beklenen raporunu açıkladı.

Image caption Butto 2007 yılının Aralık ayında suikaste kurban gitti

Raporda, o dönem General Müşeref'in yönetimindeki askeri hükümet, sert şekilde eleştiriliyor.

Raporda güvenlik önlemlerinin yeterince alınmış olması durumunda suikastın başarılı olamayacağı ifade edildi.

Rapora göre ayrıca Pakistan güvenlik birimleri de suikastla ilgili soruşturma sürecinde kasıtlı olarak zorluk çıkardı.

BM raporu, yetkililerin haberi olmadan, suç mahallinin patlamanın hemen ardından temizlenmiş olamayacağına dikkat çekti.

Benazir Butto, 27 Aralık 2007'de Ravalpindi kentinde bir miting sırasında suikast sonucu hayatını kaybetmiş, dönemin Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref, suikastın soruşturulması amacıyla BM'den yardım istemişti.

Konuyu araştıran BM Komisyonu, 30 Martta yapacağı açıklamayı, Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari'nin talebiyle ertelemişti.