Yardım konvoyları Çin'de afet bölgesine varıyor

Image caption Yardım ekipleri dağlık alandaki afet bölgesine ulaşmaya çalışıyor

Çin'in kuzeybatısındaki Çingay eyaletinde Çarşamba günü depremin vurduğu bölgeye kurtarma ekiplerinin yanı sıra ilaç ve gıda yardımları da ulaşmaya başladı.

Ancak geçici çadır bekleyen bir çok kişi, ikinci geceyi de dondurucu soğuklarda dışarıda geçirdi.

Şinhua haber ajansının son verilerine göre depremde en az 760 kişi öldü, 300 kişiden ise haber alınamıyor.

Ölenlerden en az 56'sının ilkokul çocukları olduğu ifade edildi.

Depremde yaklaşık 10 bin kişi yaralandı.

Kurtarma ekipleri, Jiegu kasabasındaki binaların yüzde 90'ının çöktüğünü tahmin ediyor.

Çin Devlet Başkanı Hu Jintao, depremi, dev bir afet diye tanımlarken, yurtdışı gezisini yarıda keserek ülkesine döneceğini açıkladı.

Ağır iş makineleri deprem bögesine sevkedilirken, kurtarma ekipleri, ilk aşamada elle enkaz altında arama yaptılar. Şimdiye kadar 900 kadar kişinin enkaz altından sağ olarak çıkarıldığı haber verildi.

Yardım konvoyları

Gece boyunca enkaz kaldırma araç gereçlerini taşıyan askeri taşıtlar, kurtarma ekipleriyle dolu otobüsler ve yardım malzemelerini taşıyan kamyonlar bölgeye doğru yol aldı.

Depremden etkilenen Yuşu bölgesi yetkilileri çadır, ilaç ve tıbbî malzeme darlığı çekildiğini bildirirken, bölgeye 5,000 çadır, 50 bin palto ve 50 bin yorgan gönderildiği bildiriliyor.

Kurtarma ve yardım konvoylarının kısa süre içinde deprem alanına ulaşması bekleniyor.

Bölgenin dağlık yapısı, kurtarma çalışmaları önünde ciddi bir engel oluşturuyor.

Yıkılan okullar

Depremin merkezine yakın bir noktada bulunan Jiegu kasabasında binaların yüzde 85'i tahrip olurken, birçok okul da yıkıldı.

Bölgeye 5 bin dolayında kurtarma görevlisi, mühendis ve doktorların yanı sıra özel eğitimli köpekler de sevkedildi.

Fay hatları üzerindeki Tibet platosu depremlerin sık sık yaşandığı bir alan.

2008 yılında Çin'in Sişuan bölgesini vuran büyük depremde 90 bin kişi ölmüş ya da kayıplara karışmıştı.

Çin Cumhurbaşkanı Hu Jintao, enkaz altında kalanların kurtarılabilmesi için tüm çabaların gösterilmesini istedi.