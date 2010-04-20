Kırgızistan'da Misket Türklerine, Ruslara ve Kürtlere saldırıldı

Image caption Geçici hükümet 7 Nisan'da Bakıyev'i görevden indirdi

Kırgızistan'da iktidarı devralan geçici hükümet, başkent Bişkek'in hemen dışında patlak veren etnik şiddet olaylarını bastırmak için bölgeye asker sevketti.

Bişkek dışında bir köyde Misket Türklerine ve Rus azınlığa ait topraklara bir grup Kırgızın el koymasıyla başlayan olaylarda en az beş kişinin öldüğü bildiriliyor.

Ülkede Kürtlere ait kimi ev ve işyerlerine de saldırılar düzenlendi.

Geçici hükümetin lideri Roza Otunbayeva, ''Ayaklanmada yer alan 40 kişinin tutuklandığını ve güvenlik güçlerinin düzeni yeniden sağladığını'' söylüyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Kırgız içişlerinden bir yetkili, zırhlı araçlarla destekli 600 kadar güvenlik görevlisinin Mayevka köyünde devriye gezdiğini kaydetti.

Mayevka köyünün sakinleri Kırgız, Rus ve Misket Türklerinden oluşuyor.

Misket Türkleri

Misket Türkleri, 1944 yılında yaşadıkları Gürcistan'dan Stalin tarafından Kırgızistan'a sürülmüş bir halk.

Mayevkalı bir Rus, AFP'ye verdiği mülakatta, Kırgızlardan oluşan öfkeli bir kalabalığın Ruslara ve Misket Türklerine ait evleri ateşe verdiğini ve topraklarına sahip çıktığı aktardı.

Rus ve Misket Türklerinin, Kırgızlara kıyasla daha varlıklı görüldükleri için saldırılara maruz kaldığı düşünülüyor.

Muhabirler, 7 Nisan tarihinde 85 kişinin öldüğü sokak protestoları ardından Cumhurbaşkanı Kurmanbek Bakıyev'i devirerek iktidara el koyan geçici hükümetin ülkede kontrolü sağlamakta güçlüklerle karşılaştığını bildiriyor.

Bakiyev Belarus'ta

Hükümet ayrıca yolsuzluk ve adam kayırmacılıkla suçlanan Bakıyev'i yargılamak istiyor. Bakiyev, Kırgızistan'dan kaçtıktan sonra Kazakistan'a sığınmış, ancak hafta başında buradan da ayrılmıştı.

Ancak bugün Belarus'ta olduğu açıklandı. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko Bakıyev ve beraberindekilerin bizzat kendisinin koruması altında olduklarını söyledi.

Bişkek'teki geçici yönetim, Bakiyev'in ülkeye ancak 'tutuklu' olarak dönebileceğini söylüyor.

Ancak Bakıyev'in taraftarları da eylemler yapıyor. Ülkenin güneyinde Bakıyev taraftarlarının kalesi olan Celalabad kentinde hafta sonu bölgesel hükümet merkezini basan bir grup Bişkek'teki geçici hükümete meydana okuyarak Bakıyev taraftarı bir valiyi göreve atadıklarını açıklamıştı.

Roza Otunbayeva, Kırgızistan'da asayişin kontrolden çıktığı kaygılarına, ''Duruma tamamen hakim olduklarını'' söyleyerek yanıt verdi.

Geçici yönetim, parlamentonun yetkilerini artıran reformlara ön ayak olacağını ve sonbaharda seçimlere gidileceğini söylüyor.

ABD ve Rusya'nın askeri üslerine sahip olan Kırgızistan, özellikle Afgansitan'da süregiden operasyon açısından kilit öneme sahip bir ülke.