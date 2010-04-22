Erivan, Ankara ile normalleşmeyi askıya aldı
Ermenistan'da iktidardaki koalisyon hükümeti, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesini öngören anlaşmanın mecliste oylanması işleminin askıya alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Sarkisyan ise 'süreci terk etmediklerini' vurguladı.
Erivan hükümeti bu kararı, Türkiye'nin Karabağ konusu başta olmak üzere "protokolleri önkoşulsuz olarak onaylamayı" reddetmesi üzerine aldığını söyledi.
İki ülke 2009 yılında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasını öngören tarihi bir anlaşmaya imza atmıştı.