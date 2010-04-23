ABD'de petrol platformu çöktü

ABD'nin Louisiana eyaleti açıklarında Salı akşamı patlama yaşanan bir petrol platformu Meksika Körfezi sularına gömüldü.

"Deepwater Horizon" adlı platform, alevleri kontrol altına alma çabalarına karşın dün sulara gömülmeden önce 36 saat boyunca yandı.

Yetkililer, kaçmayı başaramayan 11 petrol işçisinin kayıp olduğunu, ancak hayatta kalmalarının fazla mümkün görünmediğini bildirdi.

Olayda 17 işçi yaralanırken 100'den fazlası tahliye edildi.

Çevre kirliliği kaygısı

ABD Sahil Güvenlik birimi, petrol kuyusunda 2,6 milyon litreden fazla yakıt bulunması ve günde 8 bin varil petrol pompalıyor olması sebebiyle durumun çevreye etkilerinden kaygı duyduklarını açıkladı.

ABD Başkanı Barack Obama, bu sorunun üstesinden gelmeyi birinci öncelikleri gördüklerini söyledi.

Petrol platformunun patlama olduğu sırada Louisiana eyaletinin 80 kilometre açığında keşif çalışması yapmakta olduğu öğrenildi.

Yetkililer, petrol sızıntısının herhangi bir şekilde Louisiana eyaletine ulaşması durumunda çevreye verilecek zararın daha kötüleşeceği uyarısında bulundu.