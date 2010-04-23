Aziz Georgios'un memleketi Ürgüp, İngiltere'den kardeş şehir arıyor

Hıristiyanlık inancında İngiltere'nin 'koruyucu azizi' olarak bilinen Aziz Georgios'un (St. George) doğum yeri Türkiye'de şimdiki Ürgüp sınırlarında bulunuyor.

Image caption Aziz Georgios ve ejderha arasındaki mücadeleyi tasvir eden bir tablo

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi şimdi İngiltere'den bir 'kardeş şehir' bularak Aziz Georgios ile olan bağlantısına vurgu yapmak istiyor.

Aziz Georgios ve ejderha arasında geçen efsanevi güç gösterisinin, Orta Anadolu'da Erciyes dağının eteklerinde yer alan Ürgüp'te geçtiği söylenir.

Göreme'nin biraz dışındaki mağaralarda, Aziz Georgios ve düşmanı arasındaki mücadeleyi gösteren freskler de görülebilir.

Bu mağaralar, Hıristiyan keşişler tarafından 10'uncu, 11'inci ve 12'inci yüzyıllarda kurulan yer altı kiliselerine ev sahipliği yapıyor.

İngiltere'nin 'koruyucu azizi'

Image caption Ürgüp'te bir mağarada, Aziz Georgios tasviri

Mağaralarda Aziz Georgios ve ejderha arasındaki hesaplaşmayı konu alan, bilinen en eski tasvirler yer alıyor.

Ürgüp belediye başkanı Fahri Yıldız, Aziz Georgios efsanesi ile ilçe arasındaki bağlantının, Ürgüplüler için bir övünç kaynağı olduğunu söylüyor.

İngiltere'nin Bedfordshire kentindeki Kardeş Şehirler Birliği'nden Max Hill ise, ülkenin 'koruyucu azizinin' doğum yerinin Türkiye'de olmasının, iki ülke arasında başarılı bir ortaklık için temel oluşturabileceğini söylüyor.

Max Hill, her yıl 23 Nisan'da kutlanan Aziz Georgios gününün Ürgüp'te de kutlanıyor olmasının, iki ülke arasında zaten bir bağın var olduğunu gösterdiğini de ekliyor.

Kardeş şehir projesinin düzenleyen ekipten Emma Angel ise "Türkiye'nin AB'ye her açıdan yaklaştığı bir ortamda, İngilizlerin iki ülke arasındaki bu beklenmedik tarihi ve kültürel bağlantıyı vurgulamasının bir fırsat olduğunu" söylüyor.

Georgios kimdir?

Image caption İngiltere bayrağı, Aziz Georgios haçı olarak da biliniyor

İngiltere'nin 'koruyucu azizi' hakkındaki gerçekler, Aziz Georgios ve ejderha hakkındaki efsaneler kadar iyi bilinmiyor.

Georgios'un Romalı bir asker olduğu, ancak dördüncü yüzyılın başlarında Hıristiyanlara zulmedilmesini isteyen zamanın imparatoru Diocletianus'a karşı çıkarak askerliği bıraktığı sanılıyor.

Bu itirazının ardından hapsedilerek işkence gören Georgios'un inancını inkar etmeyi reddedince 23 Nisan 303 tarihinde Filistin'de kafası kesilerek idam edildiği biliniyor.

1222 yılında ise Oxford'daki Ruhani Meclis, 23 Nisan'ı Aziz Georgios Günü ilan etmişti.

Ürgüp belediye başkanı seçecek

Image caption Nihai kararı Ürgüp belediye başkanı verecek

İngiltere'de Ürgüp'ün kardeş şehri olmak isteyen yerleşim yerlerinin "Georgios'un İkizi" başlıklı internet sitesine projelerini sunması ve "bu unvana neden layık olduklarını düşündüklerini" açıklaması gerekiyor.

Sonbahar aylarında katılımcı kentlerden bir kısa liste oluşturulacak, Ürgüp belediye başkanı tarafından seçilecek "galip şehir" ise 23 Nisan 2011'de açıklanacak.