Macaristan'da merkez sağın büyük zaferi

Macaristan'da genel seçimlerin ikinci turu sonrası Sosyalist hükümet yerini, ekonomik kalkınma sözü veren merkez sağ partisi Fidesz (Genç Demokratlar)'a bırakıyor.

Image caption Viktor Orban, resesyonun vurduğu Macaristan ekonomisini canlandırma sözü vermişti

Fidesz, ikinci turda da oyların yaklaşık yüzde 68'ini alıp 57 milletvekili çıkararak mecliste üçte iki çoğunluk elde etti ve büyük bir zafer kazandı.

Budapeşte'deki muhabirimiz Nick Thorpe, Fidesz'in istediği takdirde ülke anayasasını da değiştirebileceğini vurguluyor.

Parti, 11 Nisan'daki seçimlerin ilk turunda da, oyların yüzde 53'ünü alıp 206 milletvekili kazanmıştı.

Fidesz lideri Viktor Orban sonuçların netleşmeşi sonrası partisinin destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, seçim sandığında devrim yapıldığını söyledi.

Macaristan'ı, kendi ifadesiyle "Sosyalizmin kalıntılarından" çıkarıp yeniden inşa etme sözü veren Viktor Orban, vergileri indireceklerini ve parlamentoyu küçülteceklerini belirtti.

20 yıldır böylesi bir zafer görülmedi

Macaristan'ın yeniden demokrasiye geçtiği 1990'dan bu yana ilk kez bir parti seçimde böylesine büyük bir zafer kazandı.

Seçimlerde sekiz yıldır iktidarda olan Sosyalist Parti oyların yüzde 15'ini alıp sadece 59 milletvekili kazanarak hezimete uğradı.

Bu seçim sonrası partinin lider kadrosu tümüyle istifa etti.

Macaristan'daki genel seçimde aşırı sağcı Jobbik Partisi de ikinci turda yüzde 12 oyla ilk kez meclise girerek toplam 47 milletvekili çıkardı.

"Siyaset Farklı Olabilir" adlı yeni kurulan Yeşil Parti 16 milletvekili çıkarırken, bağımsız bir aday da meclise seçilmeyi başardı.

Ülkede seçimlere katılım ise rekor düzeyde düşük bir oranla yüzde 43'te kaldı.