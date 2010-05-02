Somali'de İslamcılar korsan üssünü ele geçirdi

Somali'de isyancılar, ülkenin güneyinde korsanların kontrolündeki önemli bir bölgeyi ele geçirdiklerini söylüyor.

Hizbul İslam adlı örgütün yüzlerce üyesinin Haradhere kentine herhangi bir çatışma olmadan girdikleri, korsanların da bölgeden kaçtıkları yönünde haberler geliyor.

Haradhere'deki isyancıların lideri Muhammed Osman, BBC'ye yaptığı açıklamada, örgütün korsanlık faaliyetlerinin sona ermesini istediğini söyledi.

Hizbul İslam şeriat düzenine dayalı bir hukuk düzeni için mücadele ediyor.

Haradhere kentinde yaşayan Aden Jim'ale, ''Ağır silahlı yaklaşık 200 kişi, bu sabah saatlerinde kente girdi, karakollar gibi stratejik noktaları kontrol altına aldı, kontrolları altındaki yerler arasında kamu binaları da var'' dedi.

Hizbul İslam'ın operasyon sorumlularından Muhammed Abdi Aros da BBC'nin sorularını yanıtlarken, ''Haradhere'deyiz şimdi. Yerel halkın güvenliği sağlamamız için bizi davet etmesi üzerine buraya geldik'' diye konuştu.

Hizbul İslam'ın Haredhere'deki bu girişimi,isyancıların korsan ticaretini sona erdirme yönünde önemli bir hamle olarak görülüyor.

Ancak bazı haberlerde de bir korsanın Hizbul İslam örgütünden bir heyetin geçen hafta kenti ziyaret ederek ederek kendilerine par verilmesini talep ettikleri öne sürüldü.

Ancak bu sav doğrulanmadı. Somali korsanları Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'nda onlarca ticari gemiyi ve tankeri kaçırarak fidye almışlardı.