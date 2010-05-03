Mumbai zanlısı suçlu bulundu

Hindistan'ın Mumbai kentinde 174 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenleyenler arasında yer alan Pakistanlı Mohammad Ajmal Emir Kasab, aralarında 'cinayet', 'Hindistan'a karşı savaş açmak' ve 'patlayıcı madde bulundurmak' da dahil, kendisine yöneltilen 86 iddianın tümünden suçlu bulundu.

Image caption Pakistanlı Mohammad Ajmal Emir Kasab, önce hakkındaki suçlamaları reddetmişti

Mahkeme savcısı, Kasab için ölüm cezası istiyor.

Hindistan, 2008 Kasım'ında meydana gelen ve 9 silahlı eylemcinin de çatışmalarda öldüğü saldırılardan, Pakistan'da üslenmiş olan Leşker-i Taiba militanlarını sorumlu tutuyor.

Pakistan, başlangıçta suçlamaları reddetmiş olsa da, daha sonra saldırıların kısmen kendi topraklarından planlandığını ve Kasab'ın kendi vatandaşı olduğunu kabul etti.

Mumbai kentinde yapılan mahkemede, saldırıların planlanmasına yardımcı olmakla suçlanan Fahim Ansari ve Sabahuddin Ahmed adlı Hint vatandaşları, beraat etti.

Saldırıdan sağ kurtulan tek saldırgan olan 22 yaşındaki Kasab'ın 271 gün süren mahkemesi, Mumbai'deki cezaevi içinde oluşturulan özel bir birimde ve çok sıkı güvenlik önlemleri arasında yapıldı.