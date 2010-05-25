İran nükleer takas anlaşmasını resmen bildirdi

Image caption Varılan anlaşma, İran, Türkiye ve Brezilya liderleri tarafından imzalanmıştı

İran yönetimi, Türkiye ve Brezilya'nın çabaları ile varılan anlaşma konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu resmen bilgilendirdi.

İmzalanan anlaşma, İran'ın sahip olduğu zenginleştirilmiş uranyumunun bir kısmını Türkiye'ye yollaması karşılığında nükleer araştırma reaktöründe kullanmak üzere yakıt temin etmesini öngörüyor

İran dışişleri bakanlığı, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, düşük düzeyde zenginleştirilmiş 1,200 kilogram uranyumun Türkiye'ye gönderileceğini açıklamıştı.

İran'ın atom örgütü tarafından hazırlanan bilgilendirme mektubu, Pazartesi günü, merkezi Viyana'da bulunan ve Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kuruluş olan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na iletildi.

Kuşkular

İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının son aylarda ciddi ölçüde arttığını savunan Batılı ülkeler, varılan anlaşmanın bir fayda sağlayıp sağlamayacağı konusuna kuşkuyla yaklaşmışlardı.

Batılı ülkelerin kuşkuyla yaklaştıkları bir diğer nokta ise 'varılan anlaşmanın, BM Güvenlik Konseyi'nin, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetini askıya alması talebine yanıt vermemesi' olmuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Ekim 2009'da, yeni varılan bu anlaşmanın temellerinin oluşturulması sürecinde yer almıştı.

İran'ın nükleer silah yapımında kullanması muhtemel malzemelerin tedarikini kısmayı öngören anlaşmanın görüşmeleri daha sonra çıkmaza girmişti.

İran yönetimi, atom bombası geliştirme niyetinde olduğuna dair iddiaları tümüyle reddediyor.