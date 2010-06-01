Çin süper bilgisayarlar liginde performansını artırıyor

Image caption Jaguar adlı süper bilgisayar saniyede 1.75 petaflop hıza ulaşabiliyor

Çin dünyanın ilk süperbilgisayar gücü olmak için yürüttüğü çalışmalarını hızlandırıyor.

Şenzen'deki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi'ndeki Nabulae adlı bilgisayarı, iki yılda bir yapılan süper bilgisayarlar listesinde ikinci sırada yer alıyor.

Ancak, listenin zirvesindeki Jaguar adlı bilgisayar da dâhil olmak üzere dünyanın en hızlı 500 süper bilgisayarı listesinin yarısını ABD'de üretilen bilgisayarlar oluşturuyor.

Çin'in ise listede 24 bilgisayarı var.

Ülkenin şimdiki en hızlı bilgisayarı, önceki bilgisayarı iki katı bir hız olan 1.20 petaflop ulaşabiliyor.

Bir petaflop, saniyede 1,000 trilyon hesap yapabilme kapasitesi anlamına geliyor.

Tennessee'deki bir laboratuarda üretilen The Cray adlı süper bilgisayar ise 1.75 petaflop hızına ulaşabiliyor.

Bu kapasiteye sahip bilgisayarlar astrofizik, iklim değişikliği ve nükleer enerji ile ilgili çalışan araştırmacılar tarafından kullanılıyor.

Jaguar süper bilgisayar saniyede 1,750 trilyon hesap yapabiliyor.

Ortalama bir kişisel bilgisayarın, Jaguar'ın bir saniyedeki işlemlerini yapabilmesi için 10 saat işlem yapması gerekiyor.

Bu bilgisayarın 1 saatte yapabildiği işlem ise ortalama kişisel bilgisayarda ancak 4 yılda tamamlanabiliyor.