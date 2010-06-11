ABD'de uyuşturucu kartellerine darbe

Amerika Birleşik Devletleri'nde uyuşturucuyla mücadele birimleri, Meksika'daki kaçakçılık çetelerini hedef alan soruşturma kapsamında ikibinden fazla kişinin tutuklandığını açıkladı.

Image caption Tijuana, Meksika'da uyuşturucu çetelerinin yoğun faaliyet gösterdiği eyaletlerden biri

Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı FBI, Meksika hükümeti ve Amerikan kurumlarının dahil olduğu ortak operasyon iki yıl sürdükten sonra Çarşamba günü 16 eyalette 400'den fazla gözaltıyla tamamlandı.

Operasyon sırasında iki ton kokain 60 ton marihuana ve 144 milyon dolarlık nakit ele geçirildi.

Amerikan Adalet Bakanı Eric Holder, operasyonun Meksika'daki uyuşturucu kartellerine ciddi darbe vurduğu yorumunu yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yakınlarda yayımladığı bir rapora göre Meksika'daki suç çeteleri, Amerika'daki faaliyetlerini artırırken, 2008 yılında eroin üretimi ikiye katlandı.

Meksika'daki suç çeteleri

Rapora göre bu suç çeteleri, ABD'nin hemen her bölgesinde faal.

Meksika Cumhurbaşkanı Felipe Calderon, Mayıs ayında ABD Kongresi'ndeki bir ortak oturum sırasında, ülkesinin, organize suçla mücadelede ABD'nin desteğine ihtiyaç duyduğunu söylemişti.

Calderon iktidara geldiğinden bu yana Meksika'da 22 binden fazla kişi, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı şiddet olaylarında hayatını kaybetti.

Calderon bu durumdan ABD'de 2004 yılında bir silah yasağının kaldırılmasını ve sınır ötesi silah kaçakçılığında artışı sorumlu tutuyor.