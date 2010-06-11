En eski deri ayakkabı Ermenistan'da bulundu

Arkeologlar, Ermenistan'ın Türkiye ve İran sınırlarına yakın bir mağarasında dünyanın bilinen en eski deri ayakkabısını buldu.

Image caption Ayakkabının bir erkeğe mi yoksa kadına mı ait olduğu belli değil

Ülkenin güneydoğusundaki Vayotz Dzor bölgesindeki Areni-1 adlı mağarada sağ teki bulunan ayakkabı, tam 5500 yıllık.

İrlanda'nın Cork Üniversitesi'nde görevli arkeologlar, buldukları ayakkabının, tek parça deriden yapıldığını söylüyor.

Arkeologlar ayrıca, ayakkabının, onu giyen kişinin ayağını sarmak üzere tasarlandığını belirtiyor.

Cork Üniversitesi'nin arkeologlarının son çalışmasının sonuçlar, Plos One dergisinde yayınlandı.

Son derece iyi bir şekilde muhafaza edildiği için ayakkabının önce 600-700 yıllık olduğu düşünülmüş.

Ancak daha sonra İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki radyokarbon labaratuvarında yapılan testlerle, ayakabının hangi döneme ait olduğu tespit edilmiş.

Areni-1 Mağarası kuru, temiz ve doğal koruma için uygun koşullara sahip.

Bu nedenle mağaradaki kaplar içindeki buğday, arpa, kayısı ve diğer gıda maddeleri de fazla bozulmadan bulundu.

İçinde kuru ot da var

Arkeologlar dünyanın en eski deri ayakkabısının içinde kuru ot da buldu.

Ancak kuru otun ayakkabının içini sıcak tutmak için mi, yoksa ayakkabıya şekil vermek için mi konduğu belli değil.

Belli olmayan bir diğer şey de, ayakkabının bir kadına mı, yoksa bir erkeğe mi ait olduğu.

Ayakkabı, 38 numara.

Fakat bu onun illaki, bir kadına ait olduğu anlamına gelmiyor.

Zira bilim adamları, o dönemde yaşayan erkeklerin ayaklarının bugünden daha küçük olduğunu söylüyor.