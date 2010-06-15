Diyabetle beyaz pirinç arasındaki bağa yeni kanıt

Amerikalı bilimadamları, yeni ve kapsamlı bir araştırmanın, beyaz pirinç ile diyabet arasında bağ bulunduğuna ilişkin teoriyi desteklediğini açıkladı.

Image caption Araştırmayla beyaz pirinçle diyabet ilişkisi daha da güçlendi

Harvard Üniversitesi araştırması kapsamında 22 yıl boyunca 200 bin kişiyle mülakat yapıldı. Sonucunda beyaz pirinç tüketenlerde tip 2 diyabet riskinin yüzde 17'ye dek yükseldiğini ortaya koydu.

Araştırma, esmer pirinç tüketilmesinin, diyabet riskini azaltabileceğini gösteriyor.

Beyaz pirinç, vücutta glukozun daha hızlı kana karışmasına ve diğer gıdalardan daha hızlı şekilde kan şekerinin yükselmesine neden oluyor.

Esmer ürünlerin faydası

Kalkınmış ülkelerde tüketilen pirincin yüzde 70'i beyaz.

Uzmanlara göre beyaz pirinç yerine esmer pirinç, makarna ve ekmek tüketmek, diyabet riskini üçte bir oranında azaltabilir.

Esmer ürünler, glukozun daha yavaş kana karışmasını sağlıyor.

Haftada iki ya da daha fazla porsiyon esmer pirinç tüketenlerde, ayda bir porsiyondan az tüketenlere kıyasla diyabet riskinin yüzde 11 oranında azaldığı anlaşıldı.

Diabetes UK adlı vakıftan Doktor Victoria King de tip 2 diyabeti önlemenin en iyi yolunun aktif olmak ve yağ, tuz ve şeker oranı düşük şekilde, sebze ve meyve açısından bol beslenmek olduğunu söyledi.