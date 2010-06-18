ABD'de idam mangalı infaz

Image caption Gardner 25 yıldır idam edilmeyi bekliyor

ABD'nin Utah eyaletinde 14 yıl aradan sonra ilk kez ölüm cezaları için idam mangası kullanıldı.

Ölüm cezası hükümlüsü Ronnie Lee Gardner'in cezası, bugün yerel saatle 00.05'te (TSİ 09.05) idam mangası tarafından infaz edildi.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Gardner'ın son temyiz başvurusunu da reddetmesi ardından 25 yıldır idam edilmeyi bekleyen Gardner'in cezasının infazı önünde bir engel kalmamıştı.

Gardner, idam mangası tarafından vurulmayı, bu yöntemle infazın 2004'te Utah'ta yasaklanmasından önce seçti.

Gardner 1976'dan bu yana cezası bu şekilde infaz edilen üçüncü idam mahkumu olacak.

Ronnie Lee Gardner, 1985'te cinayet suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasından kaçmaya çalışırken bir avukatı öldürmekle suçlanıyor.

Temyiz başvurusu reddedildi

Denver'daki federal temyiz mahkemesi dün Gardner'ın infazın durdurulması başvurusunu reddetmişti.

İnfazdan saatler önce de ABD Yüksek Mahkemesi, Gardner'ın bu karara yaptığı itirazı reddetti.

Utah Valisi Gary Herbert da, Gardner'ın avukatlarının mahkemenin değerlendirmediği bir kanıt sunmadığını söyleyerek, infazı durdurmayı reddetti.

Gardner son yemeğini Salı günü yedi ve 48 saatlik bir oruca başladı.

Çarşamba günü de ailesiyle vedalaştı ve ailesinden kimsenin infaz sırasında bulunmamasını istedi.

İnfaz beş kişilik bir idam mangazı tarafından gerçekleştirildi.

Mangaya verilecek dört tüfeğe gerçek, birine de kurusıkı mermi konuldu. Böylece infazcılardan hiçbiri Gardner'ı kendisinin öldürdüğüne kesin emin olamayacak.

Diğer dört kurşunun Gardner'ın bilincini anında yitirmesine neden olacağı belirtiliyordu.

İnfaz sırasında Gardner'ın başına çuval geçirildi ve göğsündeki bir hedefle metal bir sandalyeye oturtuldu.

Bu tür infaza karşı çıkanlar, bunun Vahşi Batı'dan kalma bir yöntem olduğunu ve yasaklanması gerektiğini söylüyor.