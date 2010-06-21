Wimbledon’a pırıl pırıl bir başlangıç

Sezonun dört büyük tenis organizasyonundan biri olan Wimbledon Tenis Turnuvası bugün öğle saatlerinde Londra’nın güneyinde, turnuvaya adını veren Wimbledon semtinde başlıyor.

Image caption Açılış maçında geçen yılın şampiyonu Roger Federer, Alejandro Falla karşısına çıkacak.

Bu yıl 124. kez düzenlenen turnuvada Roger Federer’in yedinci şampiyonluğunu elde edip edemeyeceği merak edilirken, iki hafta boyunca 62 ülkeden 256 oyuncu dünya klasmanlarında yükselmek için mücadele veriyor olacak.

Bu yıl ilk kez Türkiye de tek erkekler turnuvasında temsil ediliyor. Turnuvanın eleme ayaklarını geçerek ana tabloya giren Marsel İlhan, ilk maçını Brezilyalı Marcos Daniel karşısında bugün yapıyor.

Turnuvadaki ikinci Türk tenisçi İpek Şenoğlu ise çift bayanlar klasmanında önümüzdeki günlerde sahaya çıkacak.

İngiltere’nin bol yağışlı yazı dolayısıyla genellikle yağmur sonucu aksamalara sahne olan Wimbledon bu yıla hayli iyi bir hava ile başlıyor.

Şimdilik hafta sonuna dek yağmur beklenmiyor, 22-25 dereceler dolayında öngörülen sıcaklık oyuncular ve izleyiciler için rahat bir hafta geçeceğinin habercisi.

Açılış Federer’den

Turnuvanın açılış maçında geçen yılın şampiyonu Roger Federer, dünya klasmanında 65. sıradaki Kolombiyalı Alejandro Falla karşısına çıkacak.

28 yaşındaki İsviçreli tenisçi, aslında şu anda dünya klasmanında ilk sırada değil, ancak organizatörler yine de bir numaralı seribaşı olarak İsviçreli sporcuyu seçtiler.

Federer 12. kez katıldığı Wimbledon’da kurada da nispeten rahat bir tablo ile karşı karşıya kaldı.

Bu yılki turnuvada tek erkekler ve tek bayanlar tablolarında 128’er sporcu yarışıyor.

4 Temmuz’da tek erkekler finali ile sona erecek turnuvada 38 ülke tek erkekler, 42 ülke tek bayanlarda temsil edilecek

Vuvuzela yasak

Turnuvanın başlama tarihinden beyaz giyim kuralına dek geleneklerine son derece bağlı olan turnuva organizatörleri, Wimbledon’ın, Güney Afrika’da devam eden futbol Dünya Kupası’na damga vuran vuvuzela’dan arınmış geçmesi konusunda kararlı. Vuvuzela, klakson ve çıngıraklarla birlikte kapıdan sokulmayacak yasaklı malzemeler listesinde.

Son bir kaç yıldır olduğu gibi bu yıl da kulübün girişlerinde havayollarında uygulanan türden sıkı güvenlik önlemleri alınıyor.

1877’de bir öğleden sonra daveti havasında başlayan turnuva, günümüzde başlı başına dev bir sektör durumunda.

Geçen yıl, Wimbledon’ı 182 ülkede toplam 378,8 milyon kişinin ekranları başında izlediği tahmin ediliyor.

Bu yıl devam eden tesis yenileme çalışmaları dolayısıyla, seyirci sayısı biraz azaltılmış olsa da her gün 37.500 kişi karşılaşmaları izlemek için İngiltere Çim Saha Tenis Kulübü (All England Lawn Tennis Club) tesislerinin kapılarından geçecek.

Biletlerin büyük bölümü aylar öncesinden kurumsal ağırlama programları kapsamında dağıtıldı, halk içinse geçen yaz açılan bir piyangoya girenlerden sadece bir bölümü bilet satın alma şansına kavuştu.

Geri kalanlar ise her gün kapılara bırakılan toplam 7.500 bileti almak üzere günün ilk saatlerinde kuyruğa girmek durumunda. Kahramanı olan sporcuları Merkez Kort’ta izlemeye kararlı olanlar ise bir gece önceden kapının önünde yatmayı göze alıyor.

Kraliçe de izleyecek

Bu yıl 1977’den bu yana ilk kez, İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth de Wimbledon’da olacak. Kraliçe’nin Perşembe günü kraliyet locasındaki yerini alması bekleniyor.

Zorunlu olmaktan çıkmış olsa da Kraliçe’nin locası önünde kimlerin nasıl reverans yapacağı şimdiden merak konusu. Serena Williams prova yaptığını söylerken, kendisini İskoç kimliği ile tanımlayan Andy Murray’nin nasıl bir tutum izleyeceği ya da izlemesi gerektiği internet sohbetlerinde tartışılıyor.

2010 Turnuvasında, Wimbledon tarihinde ilk kez kadın ve erkekler için öngörülen ödül tutarları eşitlendi. Şampiyonlar her iki klasmanda da birer milyon sterlin (2,3 milyon TL) kazanacak. Bu, kriz koşullarına rağmen ödüllere yüzde 17’nin üzerinde zam yapılması demek.

İlk turda elenenler ise turnuvadan 11.250 sterlin ödülle ayrılacak.

1877’den bu yana düzenlenen ve çim sahadaki tek Grand Slam olan Wimbledon Turnuvası, aynı zamanda Avrupa’da bir spor etkinliği için yapılan en büyük ikram operasyonu durumunda.

Tesislerde 20’ye yakın noktada tonlarca yiyecek-içecek satılıyor, sırf turnuvanın gayriresmi geleneği olan kremalı çilek tabakları için bile her gün tonlarca çilek bölgeye taşınıyor.

Turnuvada 330 hakem, yüzlerce top toplayıcı, onlarca kort bakım uzmanı görev yapacak.

Yer göstericiler, güvenlik, temizlik, ikram ekipleri, idari görevliler ve binlerce basın mensubu ile Wimbledon turnuvası aynı zamanda dev bir lojistik operasyon...