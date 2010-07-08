AİHM iki zanlının ABD'ye iadesini durdurdu

Image caption Ebu Hamza İngiltere'de yedi yıl hapse mahkum edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Amerikalı yetkililerin terör suçlarından dolayı yargılamak istediği iki kişinin İngiltere hükümeti tarafından Amerika'ya iadesini durdurdu.

ABD, radikal Müslüman vaiz Ebu Hamza el-Masri ve bilgisayar uzmanı Babar Ahmad'ı terör eylemleriyle suçluyor.

AİHM yargıçları, iki zanlının ABD'de aşırı uzun hapis cezalarına çarptırılabilecekleri görüşünü değerlendirmek için iade işlemlerini durdurttu.

Babar Ahmad yaklaşık altı yıldır hakkında resmi bir suçlama olmaksızın İngiltere'de cezaevinde tutuluyor.

Ebu Hamza ise cinayete teşvik dahil bir dizi suçtan dolayı İngiltere'de bir mahkeme tarafından yedi yıl hapis cezasına mahkum edilmiş bulunuyor.

İngiltere hükümeti, AİHM nihai kararını açıklayıncaya kadar her ikisinin de cezaevinde tutulmaya devam edeceğini söyledi.