Uganda'da kupa heyecanı kana bulandı

Image caption Yaralılara ilk müdahale çoğu zaman koridorlarda yapıldı

Somalili İslamcı örgüt eş-Şebab, Uganda'nın başkenti Kampala'da dün gece düzenlenen çifte bombalı saldırıda 70'den fazla kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi.

El Şebab sözcüsü örgütün düşmanlarına nerede olursa olsun saldıracağını ifade etti.

Eş-Şebab komutanı Şeyh Yusuf İsa da önceki saatlerde saldırıların kendisini sevindirdiğini söylemişti.

Polis, Dünya Kupası'nda final maçı oynandığı sırada bir rugby kulübü ile bir Etiyopya restoranını hedef alan saldırıların futbol heyecanını paylaşmak için toplanan kalabalığı hedef aldığını düşünüyor.

Emniyet Müdürü Kale Kayihura bombalı saldırıların azami zarar vermek üzere planlandığını kaydetti.

Ordu sözcülerinden Felix Kulaije ise olay yerinde bir Somalilinin başı kopmuş cesedini bulduklarını, bu kişinin bir intihar eylemcisi olabileceğini belirtti.

Bir görgü tanığı, maçın sonuna üç dakika kala art arda iki güçlü patlama meydana geldiğini söyledi.

Sandalye ve masaların devrilmesine, çevrede camların kırılmasına yol açan patlamalar ardından yerlerde kan izleri görülüyor.

Başlıca şüpheli Somalili örgüt

Uganda ve Etiyopya'nın hükümetin yanında savaşmak için asker gönderdiği Somali merkezli Eş Şebab örgütü, yakın dönemde Uganda'da saldırı düzenlenmesi yolunda çağrılarda bulunmuştu.

Image caption Saldırılardan biri, bir Etiyopya restoranını hedef alıyordu

Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçici hükümete destek vermek üzere Uganda ve Burundi'den beş bin asker görev yapıyor.

Afrika Birliği destekli Amisom gücü ülkenin orta ve güney kesimlerini elinde tutan İslamcı militanlarla sık sık sıcak çatışmalara giriyor.

Gözlemciler Somali'deki geçici hükümetin dış askeri yardım olmadan ayakta kalamayacağını söylüyor.

Afrika Birliği bir açıklama yayınlayarak saldırıyı kınadı.

Ölenlerden en az birinin Amerikalı olduğu belirtilirken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama saldırıyı 'korkakça' diye niteleyerek kınadı.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da ülkesinin 'saldırıların sorumlularının adalet önüne çıkarılması için' Uganda ile işbirliği yapacağını söyledi.

Patlamanın hedeflerinden olan Etiyopya restoranında bulunan en az üç Amerikalı da yaralılar arasında.