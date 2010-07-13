ABD: İranlı bilim adamı ülkeyi terk edebilir

ABD Dışişleri Bakanlığı, CIA tarafından kaçırıldığı öne sürülen ve Washington'daki Pakistan büyükelçiliğine sığınan İranlı nükleer bilimci Şahram Emiri'nin ülkeyi terk etmekte özgür olduğunu açıkladı.

Pakistan daha önce, Tahran yönetiminin Amerikalı ajanlarca kaçırıldığını öne sürdüğü bir İranlı nükleer bilimcinin, Washington'daki büyükelçiliğine sığındığını açıklamıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Abdul Basit, BBC'ye açıklamasında, Şahram Emiri'nin büyükelçilikleri bünyesinde, İran'ın çıkarlarını gözeten birime sığındığını ve derhal İran'a dönmek istediğini söyledi.

Emiri'nin bir yıldır kayıp olduğu söyleniyordu.

Amerikan ABC televizyonu, bu yılın mart ayında Emiri'nin saf değiştirdiğini ve ABD istihbaratına, İran'ın nükleer programı ile ilgili önemli bilgiler verdiğini duyurmuştu.

TV kanalı, bu bilgiler arasında, varlığı yakın zaman önce açıklanan, Kum kentindeki uranyum zenginleştirme tesisine ilişkin bilgilerin de olduğunu yayınlamıştı.

BBC Tahran muhabiri Jon Leyne, gelişmelerin Amerikan casusluk teşkilatları için ciddi bir utanç kaynağı olabileceğini belirtiyor.

ABD, Emiri'nin kaçırıldığı suçlamalarını reddediyordu.

Amerikalılar şu koşullar altında Pakistan'a ait sayılan diplomatik alana giremez; ancak Emiri'nin ülkeden çıkmasını engelleyebilir.

Geçen ay, Emiri'ye ait olduğu öne sürülen üç ayrı video mesajı ortaya çıkmıştı.

Ancak bunlar Emiri'nin nerede olduğu ve ne gibi koşullarda yaşadığı konusunda birbiriyle taban tabana zıt bilgiler içeriyordu.

İran hükümeti, nükleer bilimcinin kaçırıldığı ve kendi iradesi dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde tutulduğuna dair delilleri olduğunu söylüyordu.

İran ve ABD arasındaki ilişkilerin 1979'da kesilmesinden bu yana iki ülkenin birbirlerinin topraklarında elçilikleri bulunmuyor; başka ülkelerin elçilikleri iletişim için kullanılıyor.

İran olayla ilgili olarak ABD ile iletişimi sağlayan İsviçre büyükelçisini en az iki kez dışişleri bakanlığına çağırmış, Emiri ile, ABD'de 'yasadışı olarak alıkonduğu' iddia edilen 10 İranlının derhal iadesini istemişti.

Çelişkili bilgiler

Image caption Emiri'nin farklı görüntülerinin esrarı çözülemedi

Şahram Emiri, bir yıl önce hac için Suudi Arabistan'a gittiği sırada ortadan kaybolmuştu.

İran televizyonları, kayıp İranlı nükleer bilimciyi gösterdiği iddia edilen bir video kaydını yayınladı.

Emiri, bu videoda, geçen yıl Suudi Arabistan'da kaçırıldığını ve ABD'ne zorla götürüldüğünü söylüyor.

Bu videonun yayınlanmasından birkaç saat sonra, Youtube'a yüklenen ikinci kayıtta ise Emiri'ye benzeyen bir kişi ABD'de serbest bir şekilde yaşadığını ve burada öğrenim görmek istediğini söylüyor.

İran televizyonlarının yayınladığı videonun kaynağı ve video paylaşım sitesi Youtube'a videoyu kimin yüklediği kesin olarak bilinmiyor.

İran medyası, Emiri'nin kaybolmadan önce Tahran'daki bir üniversitede araştırmacı olarak çalıştığını duyuruyor.

Emiri birinci kayıtta, kaçırılıp ABD'ye getirildiğinden beri işkenceye uğradığını ve Amerikan istihbaratı tarafından baskı altına alındığını söylüyor.

İkinci kayıtta ise "Burada özgürüm ve herkesi iyi olduğum konusunda temin ederim" diyor.

Üçüncü kayıtta ise, Emiri Virginia'da kendisini alıkoyan ajanların elinden kaçtığını, ama yeniden yakalanmasının an meselesi olduğunu söylüyordu.