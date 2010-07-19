Ahmedinejad: ABD kovboyluğu bıraksın

İran Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkesiyle diyalog istiyorsa 'kovboy' olarak nitelediği tavrından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Image caption Ahmedinejad nükleer faaliyetler sorununda müzakereden yana olduklarını yineledi

Mahmud Ahmedinejad devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında, sorunun müzakere ile çözülmesinden yana olduklarını, ancak bunun için ABD'nin masaya "iyi bir çocuk" gibi oturması gerektiğini belirtti.

Yaptırım kararlarını kovboyluk olarak nitelendiren Ahmedinejad bu mantığın İran'a işlemeyeceğini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca, ABD'nin asıl kaygısının Tahran'ın nükleer silah sahibi olması değil, bölgesel güç olarak hızla yükselmesi olduğunu savundu.

ABD'nin önderlik ettiği büyük güçler 9 Haziran'da Birleşmiş Milletler'den yeni bir yaptırım kararı çıkartmayı başarmıştı.

1 Temmuz'da da Amerikan Kongresi İran'a karşı şimdiye kadarki en sert tek taraflı yaptırımı kabul etti.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İran'ın atom bombası üretmek üzere olduğuna ilişkin istihbarat elde ettiklerini söylüyorlar. Bu bir yalan, ama bir an için doğru olduğunu kabul edelim. Sizin kaç atom bombanız var?"

"5 bin atom bombası olan biri neden bir başka ülkenin tek bir atom bombasına sahip olmasından korkuyor ki? Hayır, korktukları bu değil. İran halkının uyanışından korkuyorlar."