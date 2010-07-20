Çukurca'da askeri birliğe saldırı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada altı asker öldü.

Image caption Çatışma bölgesinde operasyonların sürdüğü bildiriliyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, PKK üyeleri Kayseri'den gelen birliğin bulunduğu Kavuşak köyü Hantepe mevkisinde konuşlu askeri birliğe saldırdı.

Çıkan çatışmada bazı askerlerin de yaralandıkları, bölgede operasyonların sürdüğü bildiriliyor.

Çatışmada PKK'lılardan ölen olup olmadığı ise bilinmiyor.

PKK geçen ay, daha önce ilan ettiği tek taraflı ateşkese son vermiş, yetkilileri de son dönemde Türkiye'de saldırıları artırma tehdidinde bulunmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Yüksek terörizm tehlikesi nedeniyle, Türkiye'nin güneydoğusuna zaruri olmayan gezilerin yapılmaması gerektiği" uyarısında bulunulmuştu.

Türkiye'de, PKK ile sınır boylarında mücadele için özel bir birlik oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Savunma Bakanı Vecdi Gönül geçen hafta, bu konuda hükümet ile Genelkurmay Başkanlığı'nın bir çalışma yürüttüklerini söylemişti.

Daha önce Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Irak sınırında sadece profesyonel askerlerin görev yapmasına yönelik çalışmalarına hız verileceği duyurulmuştu.

Açıklamada ayrıca komando birliklerinin profesyonelleşme oranının Ağustos'a yüzde 100'e ulaşacağı belirtilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısındaki açıklamada "şayet can kayıplarını önleyecekse, terörü bir nebze azaltacaksa her yasal tedbirin arkasında olacaklarını" söyledi.

Bahçeli bununla birlikte "terörle mücadelede tek yöntem özel hudut birlikleriymiş gibi sunularak kamuoyunda bu yapay gündem üzerinden tartışma başladığı" eleştirisinde bulundu.