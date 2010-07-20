Rusya'yı kavuran sıcaklarda yüzlerce ölü var

Image caption Kentin göbeğinde de olsa nehirler, havuzlar, çeşmeler serinlemek isteyenlerle dolu

Rus yetkililer ülkeyi etkisi altına alan sıcak dalgası sırasında, bir günde 71 kişinin serinlemeye çalışırken nehir ve göllerde boğulduğunu açıkladı.

Acil Durumlar Bakanlığı bu sayının bu yıl için rekor olduğunu söyledi.

Ay başından bu yana ise 689 kişi serinlemeye çalışırken hayatını kaybetti.

Moskova'da sıcaklık son bir hafta içinde 35 dereceye kadar yükseldi.

Hafta sonunda da, ülkenin 19 bölgesinde sıcaklar dolayısıyla acil durum ilan edildi.

Aşırı sıcaklar sırasında can kaybının artması ülkenin sıkça karşılaştığı bir sorun.

Geçen yıl ülkede 2.733 Rus boğuldu. Bunların büyük bölümünün alkollü olduğu, ya da iyi yüzemediği halde kıyılardan fazla açıldığı belirtiliyor.

Bu yıl bu sayının üzerine çıkılması bekleniyor.

Ülkede 2010'un başından bu yana 2.500 kişi boğularak öldü, ölümlerin yarısı Haziran ayında gerçekleşti.

Rusya meteoroloji kurumundan Aleksandr Frolov ise, sıcak havanın bir süre daha etkili olmasını bekliyor.

Frolov, haftanın sonuna doğru sıcaklığın 36 dereceye tırmanabileceğini söylüyor; başkentte kaydedilen en yüksek sıcaklığın ise 1938 Temmuz'unda 36,8 derece olduğunu anımsatıyor.

Rusya'nın Ural Dağları'ndan Almanya'nın batısına uzanan bölgede, son bir haftadır sıcaklılar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.