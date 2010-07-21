ABD K. Kore'ye yeni yaptırımlar uyguluyor

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

Image caption Clinton ve Gates, ABD'nin Güney Kore'ye verdiği desteği vurguladı

Hillary Clinton, yaptırımlarla ilgili detaylı bilgi vermedi ancak Kuzey Kore'nin silah satışına ve lüks maddeleri ihracına yönelik kısıtlamaları artırmaktan söz etti.

Clinton, Güney Kore gezisi sırasında yaptığı açıklamada, yeni yaptırımların Kuzey Kore'nin silah almasını ve satmasını önlemeye yönelik olacağını, ayrıca yeni yaptırımlarla nükleer silahların yayılmasını da önleyeceklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı yaptırımların Kuzey Kore halkına değil, Pyongyanyg Yönetimi'ne yönelik olduğunun da altını çizdi.

Hillary Clinton, Kuzey Kore'nin farklı bir yol seçip, komşularına karşı saldırganca bir tutum benimsemekten vazgeçmesi halinde, yaptımların da kaldırılabilceğini söyledi.

Clinton bu açıklamaları, ABD Savunma Bakanı Robert Gates'le birlikte, Güney Kore ile Kuzey Kore'yi birbirinden ayıran askerden arındırılmış bölgeyi ziyareti sırasında yaptı.

1950'de başlayıp 1953'te bir ateşkesle sona eren savaş sonrası bir barış anlaşması imzalanmadığından, iki ülke teknik olarak hala savaşta.

ABD: Gemiyi Kuzey Kore batırdı

Hillary Clinton'la Robert Gates'in Güney Kore gezisi, Mart ayında bu ülkeye ait bir savaş gemisinin batması ve 46 denizcinin ölümü sonrası Seul Yönetimi'ne destek niteliğinde.

Güney Kore ve ABD, geminin Kuzey Kore'nin saldırısı sonucu battığını savunuyor, Kuzey Kore ise bu iddiayı reddediyor.

ABD ve Güney Kore yetkilileri dün, Kuzey Kore'yi caydırmak amacıyla Pazar günü ortak bir tatbikata başlayacaklarını açıklamışlardı.