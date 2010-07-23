İngiltere'de Helal makyaj ürünleri

İngiltere'de bir işkadını ülkede ilk kez alkol ve hayvansal ürünler içermeyen, helal makyaj malzemeleri pazarlamaya başladı.

Image caption Samina Aktar'ın ürünleri helal sertifikalı

Birmingham kentindeki evinde işe başlayan Samina Aktar, makyaj ürünleri yapan başlıca şirketlerin kullandığı muhtevayı araştırdıktan sonra böyle bir girişimde bulunmaya karar verdiğini söyledi.

Aktar, bazı makyaj malzemelerinde domuzdan üretilen yağlı asitler ve jelatin bulunduğunu görmesiyle şoke olduğunu kaydetti.

Aktar Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 'Bir Müslüman olarak cildime neler sürdüğümü araştıyordum. Bunların İslam'a uygun olup olmadığını bilmek istiyordum' dedi.

Aktar, İslami kurallara uygun ürettiği ruj ve göz kalemlerinde bitki özleri, çeşitli minaraller, yağlar ve vitaminler kullanıyor.

Geçen ay başında helal ürün sertifikası alan Aktar'ın şu an 500'ün üzerinde müşterisi bulunuyor.

Ürünler sertifikalı

Aktar, 'Benim gibi hem güzel görünmek, hem de İslami kurallara uymak isteyen kadınlar sıkıntı yaşıyordu.' dedi.

Samina Aktar'ın internet üzerinden pazarladığı ürünleri, Malezya, Endonazya ve Singapur'dan siparişler alıyor.

Avustralya'da imal edilen makyaj ürünleri, bu ülkedeki Helal Ürünler Sertifikası veren kurumdan onaylı.

İngiltere Avrupa'da, nüfusa oranla en fazla Müslüman'ın yaşadığı ülkelerden biri.

İngiltere'de iki milyondan fazla Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor.

Bu rakam, toplam nüfusun yüzde 3 kadarına denk düşüyor.