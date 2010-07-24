Meksika'da bulunan toplu mezardan 38 ceset çıktı

Image caption Meksika'da son beş yılın en ölümcül dönemi olan bu yıl 5000 dolayında kişi öldü

Askerler Meksika'nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinde ortaya çıkarılan toplu mezarda en az 38 ceset buldu.

Güvenlik güçlerine göre toplu mezarın yeri adını vermeyen bir kişinin ihbarı üzerine tespit edildi.

Uyuşturucu çetelerinin bu ücra mekanı kurbanlarına işkence yapıp, öldürmek için kullandıkları düşünülüyor.

Rakip uyuşturucu çeteleri arasındaki kanlı çatışmaların merkezi olan Nuevo Leon'da geçen haftalarda iki toplu mezar daha bulunmuştu.

Sınırdaki eyalette son 3 yılda 200 kişinin kaybolduğu bildiriliyor.

Yetkililer, Monterrey kenti yakınlarındaki toplu mezarın 70 metreye 40 metre boyutlarında olduğunu söylüyor.

Yapılan açıklamada, cesetlerin çürümeye başlamış olması nedeniyle, kimlik tespitinin hemen yapılmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Meksika Cumhurbaşkanı Felipe Calderon, uyuştucusu çetelerine karşı yürüttüğü mücadele kapsamında ABD sınırı yakınlarındaki en sorunlu bölgelere binlerce asker daha sevketmişti.

Cumhurbaşkanı Calderon'un 2006 Aralık'ında uyuşturucu çetelerine karşı savaş açmasından bu yana yaklaşık 23 bin kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Calderon'un çabalarına rağmen, Meksika'da uyuşturucu bağlantılı şiddet olayları tırmanıyor.

Bu yıl, son beş yılın en ölümcül dönemi oldu ve şimdiye dek 5000 dolayında kişi öldü.