BP'nin patronu görevi bırakıyor

BBC'ye ulaşan bilgilere göre Meksika Körfezi'ndeki sızıntı nedeniyle ABD'de eleştiri oklarının hedefi olan İcra Kurulu Başkanı Tony Hayward görevi bırakmaya hazırlanıyor.

Image caption Hayward 28 yıldır BP'de çalışıyor

Hayward'ın şirket yöneticileri ile ayrıntıları görüştüğü ve kararın 24 saat içerisinde açıklanacağı belirtiliyor.

Hayward'ın yerine ise Meksika Körfezi'ndeki sızıntıyı temizleme görevini üstlenen Amerikalı meslektaşı Bob Dudley'nin getirileceği tahmin ediliyor.

BBC muhabirleri BP'nin bu görev değişikliğine uzun süredir hazırlandığını, ancak sızıntıyı önleme girişimlerinin belirli bir aşamaya gelmesinin beklendiğini aktarıyor.

BP Yönetim Kurulu bugün bir araya gelerek Hayward'ın ayrılışını görüşecek.

Yarın ise şirketin ikinci çeyrek bilançosu açıklanacak.

Zararın büyük olacağı, ayrıca temizleme faaliyetleri ve tazminat için ayrılan kaynağın 30 milyar doları bulması bekleniyor.

BP şimdiye kadar büyük zarar etmiş, hisse senetleri yüzde 40 oranında değer yitirmişti.

Sızıntıyı engelleme ve temizlik faaliyetlerinde yetersiz kaldığı düşünülen Hayward'ın ayrılmasının Amerikan yönetiminde memnuniyetle karşılandığı belirtiliyor.