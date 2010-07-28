İspanyolların geleneksel sporu boğa güreşine yasak

İspanya'nın kuzeydoğusundaki özerk Katalonya bölge parlamentosu, ülkede yüzyıllarca geriye giden bir gelenek olan boğa güreşlerini yasakladı.

Katalonya, böylece İspanya'da boğa güreşlerinin yasaklandığı ilk bölge oldu.

Yasak 1 Ocak 2012'de uygulamaya girecek.

Katalonya Parlamentosu bu sabahki oturumda, önergeyi 55 redde karşı 68 oyla kabul etti.

Parlamentodaki iki ana parti konu hakkında grup kararı almayarak üyelerini serbest bırakmıştı.

Katalan Milliyetçi Partisi (CİU) milletvekillerinden Jose Rull oturum sırasında, "Bazı gelenekler vardır ki, toplum değişirken zamana direnip aynen devam edemez. Her şeyi yasaklamamız gerekmiyor. Ama en aşağılayıcı şeyler yasaklanmalı." diye konuştu.

Katalonya'da uygulanan hayvan hakları yasaları, hayvanların gösteri amacıyla kötü muameleye uğramasını ya da öldürülmesini yasaklıyordu.

Ancak şimdiye dek yasada boğa güreşlerine muafiyet tanınıyordu. Bu karar, yasayı sıkılaştırmış oldu.

Vatandaş girişimi

İlk kez geçen yıl gündeme gelen önerge için oylama, 180 bin vatandaşın imzasını taşıyan bir dilekçe üzerine yapıldı.

Dilekçede, boğa güreşlerinin "barbarca ve çağdışı" olduğu görüşü dile getiriliyordu.

Ancak "Corrida" olarak bilinen boğa güreşlerini destekleyenler, bunun önemli ve korunması gereken bir gelenek olduğunu savunuyor.

Bazı gelenekler vardır ki, toplum değişirken zamana direnip aynen devam edemez. Her şeyi yasaklamamız gerekmiyor. Ama en aşağılayıcı şeyler yasaklanmalı. Katalan miletvekili Jose Rull boğa güreşi yasağını savunuyor

BBC İspanya muhabiri Sarah Rainsford, oylamanın ülkede bu konuda yeni bir dizi önergeyi tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

İspanya'nın en eski dövüş arenalarından biri Barcelona'da bulunuyor ancak bu bölgede boğa güreşlerine eski ilgi kalmamış görünüyor.

Tarih boyu pek çok kültürde kutsal kabul edilen boğa, yüzyıllarca insan karşısındaki en güçlü ve tehlikeli canlılardan biri olarak görüldü.

Bu nedenle boğanın karşısında mücadele vermek, insanın cesaretini kanıtlayan en önemli etkinliklerden biriydi.

Destekçileri, boğa güreşlerini 'bir sanat formu' olarak niteliyor ve korunmasının hayati önem taşıdığını söylüyor.

Bu kesimlere göre benzer oylamalar İspanya'nın diğer bölgelerinde de yapılırsa binlerce kişinin ekmeğiyle oynanabilir.

Tartışmalar, resmi düzeyde hayvan hakları üzerinden ilerlerken, kimileri bu girişimin, milliyetçi Katalanların işi olduğunu ve en eski geleneklerden birini reddederek İspanya'nın geri kalanından farklı olduklarını göstermeye çalıştıkları yorumunu yapıyor.

Katalonya'da bağımsızlık çağrıları geçtiğimiz haftalarda bir milyonu aşkın kişiyi sokaklara dökmüş, İspanya yüksek mahkemesi ise, bölgede ayrılma amacıyla referanduma gidilemeyeceğine hükmetmişti.