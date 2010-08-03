'11 Eylül camii' inşaat için onay aldı

Image caption 1850'lerden kalma binanın yerinde 13 katlı bir İslam merkezi yükselecek

New York'ta bir idari kurum, 11 Eylül saldırılarının düzenlendiği alan yakınında bir cami inşa edilmesi planı önündeki engeli kaldırdı.

Kent Anıtlar Komisyonu, caminin inşa edilmesi düşünülen alanda bulunan eski bir binanın 'anıt' statüsünü iptal etti.

Komisyonun dokuz üyesi 1850'lerde İtalyan rönesans tarzında inşa edilmiş olan metruk binanın listeden çıkarılması için düzenlenen oylamada oybirliği ile lehte tavır aldı.

152 yıllık binanın yıkılmasıyla, camiyi de içerecek bir "İslam Kültürü Merkezi" inşa edilmesi için gerekli araziye kavuşulacak.

"Cordoba Binası" adı altında sunulan planlar, yıkılan Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin hemen yakınındaki "45-47 Park Place" adresinde 13 katlı yeni bir kompleks inşa edilmesini öngörüyor.

Bu binada bir cami/mescit yanı sıra 500 kişilik bir toplantı salonu, yüzme havuzu, sergi salonları ve kütüphane da bulunacak.

Tartışmalı proje

Projenin karşıtları ise kentin hala 'İslamcı militanlar'ın düzenlediği 11 Eylül saldırısının psikolojik sarsıntısını sindirmeye çalıştığını belirtiyor; yeni bir cami için "daha uygun bir yer" bulunabileceğini savunuyordu. 100 milyon dolara mal olması beklenen projenin odağındaki bina, toplam üç bine yakın kişinin öldüğü 11 Eylül saldırıları sırasında hasar görmüştü.

Bir süre boş kalan binayı projenin arkasındaki Cordoba Girişimi ve Amerika Müslümanların İlerlemesi Topluluğu adlı dernek satın aldı.

Binanın halihazırda da ibadet amaçlı olarak kullanıldığı ve yıkım izni alınmasa da burada bir merkez kurulacağı belirtiliyordu.

Ancak yıkıma olanak veren karar, Manhattan'ın ortasında, ikiz kulelerin enkazından iki blok ötede, yeni bir çelik-cam yapı yükselmesini sağlayacak.

Komisyon kararını açıklarken, önünde toplanan kalabalıktan bir çok kişi kararı alkışladı.

Ancak kalabalıkta "11 Eylül camisine hayır", "İslam fethettiği yere cami yapar" pankartları taşıyanlardan bazıları "utanın" diye bağırdı.

Projenin savunucuları ise, bu girişim sayesinde Batı ve Müslüman alemi arasında köprü kurulmasına katkıda bulunulacağını söylüyor.

Tüm ziyaretçilere açık olacak merkezin, Müslümanların da toplumun bir parçası olduğunu göstereceği kaydediliyor.

Planlar karşısında özellikle muhafazakâr kanat seferber olmuş, imza ve reklam kampanyaları başlatılmıştı.

Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyesi Peter King ve New York belediye başkanlığının Cumhuriyetçi adayı Rick Lazio da, planlanan caminin finansmanı konusunda soruşturma açılmasını talep etti.

New York'un bağımsız Belediye Başkanı Michael Bloomberg ise, bu çağrıları ''Amerikalılığa sığmadığını'' söyleyerek reddetti.