BP kuyusunda nihai çözüm

Petrol devi BP, Meksika Körfezi'ndeki sızıntının neden olduğu kuyuyu tamamen kapatmak için uzun süredir planlanan operasyonu uygulamaya başladı.

BP mühendisleri, kuyuya önce çamur pompalamaya başladı. Çamuru daha sonra çimento izleyecek.

Nisan ayında körfezdeki petrol platformunda meydana gelen patlamanın ardından denize 5 milyon varil civarında petrol sızdı.

Amerikalı emekli sahil güvenlik amiral Thad Allen, umutlarının artık bu sorunun sona ermesi olduğunu belirtti ve bu sızıntının uzun dönemli etkilerinin olacağının akıldan çıkarılmaması gerektiğini vurguladı.

Washington, olayı tarihin bir kaza sonucu gerçekleşen en büyük petrol sızıntısı olarak niteliyor.

BP felaketi, 1979'da yine Meksika Körfezi'nde IXTOC I sızıntısı olarak bilinen ve 3.3 milyon varilin denize aktığı olaydan daha büyük boyutlarda gerçekleşti.

Meksika Körfezi'ndeki sızıntıdan daha büyük tek felaket 1991'de Körfez Savaşı sırasında Irak askerlerinin kasten kuyulardan denize petrol pompalaması olarak kaydedildi.

Amerikalı bilimadamları, temizlik çalışmaları sonunda sızan petrolün yalnızca beşte birlik bölümünün toplanabildiğini söylüyor.

Nisan ayında meydana gelen patlamanın ardından petrol sızdırmaya başlayan kuyu iki hafta önce kapatılabilmişti.

Louisiana açıklarındaki petrol platformunda 20 Nisan'da meydana gelen patlama, 11 işçinin ölümün ve denize günde 60 bin varil petrol sızmasına neden olmuştu. Petrol platformunu işleten BP, geçen hafta, petrol sızıntısını önlemek için 32 milyar dolar ayırdığını ve 17 milyar dolar zarara girdiğini açıkladı. Sızıntı sadece bir çevre felaketine yol açmakla kalmadı, dört Amerikan eyaletinde kıyılardaki yaşamı da derinden etkiledi.