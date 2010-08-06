Japon tankerindeki patlama: 'Kaza değil saldırı'

Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı, Hürmüz Boğazı'nda bir Japon yakıt tankerinde geçen hafta meydana gelen patlamanın bir saldırıdan kaynaklandığını bildirdi.

Image caption Tankerin bir denizaltıyla çarpışmış olabileceği söyleniyordu

Ajansa göre, Katar'dan Japonya'ya 2 milyon varil ham petrol taşıyan M star adlı geminin gövdesinde el yapımı patlayıcı izlerine rastlandı. El Kaide ile bağlantılı bir örgüt, iki gün önce patlamanın sorumluluğunu üstlenmişti. Yetkililer daha önce 333 metre uzunluğundaki tankerin bir denizaltıyla çarpışmış olabileceğini söylüyordu. Tanker mürettabatı, geçen hafta Çarşamba gece yarısı, Umman yakınlarında bir patlama meydana geldiğini bildirmişti. Olayda bir kişi yaralanmıştı.

'İntihar saldırısı'

BAE resmi haber ajansı, patlayıcı uzmanlarının, gemide yaptıkları inceleme sonucunda bir saldırıya işaret eden bulgular elde ettiklerini duyurdu. Ajans, sahil güvenlik yetkililerine dayanarak tankerin patlayıcı yüklü tekneyle düzenlenen bir saldırıya hedef olmuş olabileceğini kaydetti.

Körfez Araştırmaları Merkezi adlı düşünce kuruluşundan Mustafa Alani, "Ayrıntıları netleşmemiş olmakla birlikte, deneyimsiz militanların Aden Körfezi'nde Amerikan savaş gemisi Cole'a düzenlenen saldırının bir benzerini gerçekleştirmeye çalıştıkları anlaşılıyor" dedi.

2000 yılında, limandaki savaş gemisine patlayıcı yüklü bir Zodiac botla düzenlenen intihar saldırısında 17 Amerikan askeri ölmüştü.

Hürmüz Boğazı'ndaki patlamayı "Abdullah Azzzam Tugayları" adlı bir örgüt üstlenmişti. Örgüt, eylemin bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Bu isimle daha önce de bazı eylemler üstlenilmiş ama sonradan bunun gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. Doğrulanması halinde, bu, 2002'de Yemen açıklarında Limburg adlı petrol tankerine düzenlenen saldırıdan sonraki en önemli denizcilik eylemi olarak kayıtlara geçecek.

Dünya genelinde deniz yoluyla yapılan petrol taşımacılığının yüzde 40'ı Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyor. Amerikan donanmasına bağlı savaş gemileri bölgede devriye geziyor. Saldırı olasılığının belirmesinden sonra Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik önlemlerinin artırılabileceğine dikkat çekiliyor.