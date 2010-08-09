Kadınlar yumurtlama döneminde daha seksi giyiniyor

ABD'de yapılan bir araştırma kadınların yumurtlama döneminde fark edilmek için daha seksi kıyafetleri tercih etme eğilimine girdiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre kadınların bu dönemindeki ruh hali alışveriş alışkanlıklarına da yansıyor ve daha seksi kıyafetleri tercih etmelerine neden oluyor.

Minnesota Üniversitesi'nden bilim adamları araştırma için seçtikleri yumurtlama dönemindeki 100 kadını iki gruba ayırdı ve bazı hemcinslerinin fotoğraflarını gösterdi.

Birinci gruptakilere gösterilen fotoğraflar diğerlerine gösterilenlerden daha seksiydi.

Her iki gruba da fotoğraflardaki kadınların onlarla aynı mahallede yaşadığı ya da çalıştığı söylendi.

Araştırmanın ikinci aşamasında kadınlardan alışveriş yapmaları istendi.

Birinci gruptakilerin daha dar ve cüretkar kıyafetler seçtiği görüldü.

Fotoğraflarda gördükleri kadınlar çok da çekici olmayan ikinci gruptakiler ise normal kıyafetler seçti.

Bilim adamları birinci gruptaki kadınların tercihini hemcinslerinden ayırt edilme arayışı ile açıklıyor.

Araştırma bu durumun bazı satış taktiklerinde de kullanılabileceğini ortaya koydu.

Bazı ürünlerin pazarlanmasında kadınların bu döneminin kullanılabileceği, pazarlamacıların müşterileri doğru zamanlama ile gönderilmiş e-mail'ler ile cezbedebileceği belirtildi.