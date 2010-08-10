Yolcuya kızan kabin görevlisi âcil çıkış kapısından uçağı terketti

Amerika Birleşik Devletleri'nde polis, dün uçakta bir yolcuyla tartıştıktan sonra, uçağı âcil çıkış kapısından şişme 'slide'la kayarak terkeden kabin görevlisini gözaltına aldı.

Image caption Kabin görevlisi Slater olaydan kısa süre sonra Queens'deki evinde gözaltına alındı

39 Yaşındaki Steven Slater'ın, görevli olduğu ve Pittsburgh-New York seferini yapan JetBlue uçağı, JFK Uluslararası Havaalanında henüz tamamen durmamışken, bir yolcunun kabin içindeki dolabı açmasına öfkelendiği bildirildi.

Polis, Slater'ın suç oluşturabilecek bir harekette bulunduğu, izinsiz olarak alana indiği ve düşüncesizce başkalarının yaşamını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alındığını kaydetti.

Kabin görevlisi Slater, uçak alana indiğinde yolculara uçak tamamen duruncaya kadar yerlerinden kalkmamaları çağrısında bulundu.

Buna rağmen bir yolcu kalkıp koltuk üzerindeki dolabı açınca, Slater yolcuyu durdurma girişiminde bulundu ve bu sırada bir çanta yüzüne düştü.

Associated Press ajansının haberine göre, yolcudan özür dilemesini isteyen Steven Slater, tersine, yolcunun hakaretine uğradı.

Bu duruma sinirlenen Slater, kabin duyuru sisteminden yolcuyu azarladı, bir bira aldı ve kapıdaki şişme 'slide'ı devreye sokarak uçağı terketti.

Dramatik bir inişle uçaktan ayrılan Slater, daha sonra park ettiği arabasına gitti ve alandan uzaklaştı.

Kabin görevlisinin kısa bir süre sonra Queens'deki evinde gözaltına alındığı bildiriliyor.

Havayolu, olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

JetBlue havayolları, yayımladığı açıklamada, olay sırasında yolcuların veya diğer mürettebatın güvenliğinin tehlikeye atılmadığını kaydetti.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta Steven Slater'ın işini bu şekilde terketmesine destek çıkan bir sayfa oluşturuldu.