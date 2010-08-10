Hawking: İnsanlığın geleceği uzayda

Image caption Hawking geçtiğimiz aylarda Discovery kanalı için bir belgeselde yer aldı

İngiliz evrenbilimci Stephen Hawking insanoğlunun geleceğinin uzayda olduğunu ve yüzyıl içinde uzaya taşınmasının şart olduğunu söyledi.

Hawking'e göre aksi takdirde insanlık yokolma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Big Think adlı bir internet sitesine mülakat veren Hawking, savaşların, kaynakların giderek azalmasının ve artan nüfusun insan ırkını yokolmanın eşiğine getirdiğini belirtti.

Hawking, "insanlık tüm yumurtalarını aynı sepete, yani aynı gezegene koymamalı" diyerek, yeni alternatifler aranması gerektiğini savundu.

Stephen Hawking'in insanlığın devamı için uzayda kolonileşmeyi uzun yıllardır savunduğu biliniyor ancak ünlü bilim adamı ilk kez bu kadar açık bir uyarıda bulundu.

'Varoluşsal krizler artacak'

İngiliz astrofizikçi, insanlığın 1962'deki Küba füze krizi gibi, insanlığın varlığını tehdit edebilecek yeni krizlerin artan sıklıkta yaşanacağından endişe duyuyor.

Soğuk Savaş yıllarında ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki bu kriz, dünyayı nükleer savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştı.

Hawking, "Tarihimizde son derece tehlikeli bir döneme giriyoruz" dedi ve "Bir sonraki yüzyılın ötesinde de varolabilmek istiyorsak geleceğimiz uzayda" diye ekledi.

Image caption 'İnsanlık uzaya açılmalı ama uzaylılarla temastan kaçınmalı'

İngiliz uzman bu nedenle insanlı uzay yolculuklarına daha fazla eğilmek gerektiğine inanıyor.

Hawking geçtiğimiz aylarda Discovery kanalı için hazırlanan bir dizide uzayın keşfinin de risklerden uzak olmayacağına dikkat çekmişti.

Profesör Hawking bu yıl başlarında yayımlanan programda insanların, uzaylı yaşam formlarıyla temasının pek de arkadaşça geçmeyebileceğine hazırlıklı olması gerektiğini söylemişti.

Hatta buna göre, insanlığın uzaylılara temas kurmaktan var gücüyle kaçınması gerekiyor; çünkü bunun yıkıcı sonuçları olabilir.

Hawking'e göre insanlık galaksisi içindeki tek akıllı yaşam formu olmaya devam ettiği ve kendi kendini yoketmekten kaçındığı takdirde güvende olacak.