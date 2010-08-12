Brezilya'da hükümet talimatıyla UFO avı

İddialar çok ama UFO'lar kanıtlanamadı

Brezilya hükümeti hava kuvvetlerine tanımlanamayan uçan cisimleri kayda geçirmesi talimatını verdi.

Buna göre tüm askeri ve sivil pilotların yanısıra, hava trafik kontrol memurları da UFO gördüklerinde ulusal hava savunma merkezine bildirecekler.

Bu bilgiler, Rio de Janeiro'daki ulusal arşivde saklanacak ve araştırmacıların kullanımına açık olacak.

Brezilya hava sahasında görülen, fotoğrafı veya filmi çekilen her olağandışı nesnenin de artık yetkililere bildirilmesi ve sınıflandırılması gerekecek.

Ancak hava kuvvetleri, sadece bilgi toplamakla yetineceğini ve UFO'ları takip etmeyeceğini bildirdi.

Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada "Hava Kuvvetleri Komutanlığı, bu tür olaylarla ilgili bilimsel deney yapacak uzmanlığa sahip değildir, bu nedenle de görülenleri kaydetmekle yetinecektir" denildi.

Geçmişteki vakalar

Brezilya'da sık sık UFO gördüğünü söyleyenler oluyor.

1986 yılında Sao Paulo semalarında UFO görüldüğüne dair haberleri soruşturmak için hava kuvvetlerine ait uçaklar gönderilmiş, ancak olay açıklığa kavuşmamıştı.

1977'de ise Amazon bölgesindeki Vigia kentinin sakinleri, uzaylıların saldırısına uğradıklarını söyleyerek ordudan yardım istediler.

Adının açıklanmasını istemeyen bir hava trafik kontrol memuru, O Dia adındaki Brezilya gazetesine verdiği mülakatta, en üst düzeydeki yetkililerin bile UFO gördüklerini söylediklerini, bunların arasında bakanların ve hatta bir de devlet başkanının bulunduğunu anlattı.

UFO meraklıları ise, tutulan kayıtların ileride kamuoyuna açıklanacak olmasından memnuniyet duyduklarını bildirdiler.