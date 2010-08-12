Sakine gerçekten de cinayeti 'itiraf' etti mi?

İran televizyonu, recm cezasına çarptırılan Sakine Mohammedi Aştiyani olduğunu bildirdiği bir kadınla yapılan mülakatı yayınladı. Çarşaflı olarak yayına çıkarılan kadının cinayete karıştığını 'kabul ettiği' ve İran'ı terkeden avukatını kınadığı bildirildi.

Image caption 43 Yaşındaki Sakine Mohammedi Aştiyani iki çocuk annesi

Aştiyani, zina suçu işlediği için recm cezasına çarptırıldığından bu yana uluslararası düzeyde yankı uyandırmıştı.

Aştiyani'nin cezası daha sonra geçici olarak askıya alındı.

Sakine Mohammedi Aştiyani'nin 'itiraf'ının devlet televizyonu kanallarından birinde yayınlandığı belirtiliyor.

Yayında, recm cezası gündeme getirilmedi ve zina iddialarından uzaklaşılarak, Aştiyani'nin kocasını öldürmek için düzenlenen komploya karıştığı iddiası üzerinde odaklanıldı.

Azerice olan ve üzerine Farsça dublaj yapılan televizyon ifadesinde, Sakine Mohammedi Aştiyani, cinayette rol oynadığını kabul ediyor. Oysa Aştiyani, daha önce Batı medyasında yer alan ifadelerinde, kocasının cinayetine karışmış olma suçlamalarından beraat ettiğini söylemişti.

Aştiyani, kocasının kuzeninin, kendisine, kocasını öldürmek istediğini söylediğini ama bunu bir şaka olarak algıladığını anlattı.

İran televizyonunun yayınına göre, Aştiyani, "Daha sonra onun cani olduğunu anladım. Bir gün gerekli bütün malzemeyle eve geldi. Elektrikli gereçler, tel ve eldiven de vardı bunlar arasında. Sonra kocamı elektrik vererek öldürdü. Bunu yapmadan önce çocuklarımı büyükannelerinin yanına göndermemi istedi." dedi.

Sakine Mohammedi Aştiyani, avukatı Muhammed Mustafai'nin bu davaya karışmasını da eleştirdi ve "Benim davamı niye televizyona taşıdı? Namusumu niye lekeledi?" şeklinde konuştu.

İran'dan kaçan Avukat Mustafai Norveç'ten sığınma hakkı istiyor.

Aştiyani'nin avukatlarından bir başkası, müvekkiline, itirafta bulunması için iki gün süreyle hapiste işkence edildiğini bildirmişti.

İnsan hakları savunucuları, şimdi Sakine Mohammedi Aştiyani'nin her an bir infaz tehlikesiyle karşı karşıya olmasından kaygı duyuyorlar.