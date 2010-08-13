'Rusya'da sıcakların bilançosu gizleniyor' iddiası

Image caption 70'e yakın yangın halen devam ediyor

Rus medyasında çıkan haberlere göre Moskova'da doktorlara verilen talimatlarda, sıcak hava dalgası nedeniyle hızla tırmanan ölüm oranına rağmen sıcak çarpmasının ölüm sebebi olarak kaydedilmemesi isteniyor.

İsmini vermemek kaydıyla konuşan bir doktor, gayriresmi yollarla iletilen talepte sıcak çarpması yerine ''daha az korkutucu bir tanı kullanın'' dendiğini aktardı.

Hükümet yetkilileri dün itibariyle ülke çapında 66'sı büyük çaplı 500 yangının devam ettiğini açıkladı.

Bunların çoğunluğu, bir kez yandı mı söndürülmesi zor olan turba bataklıklarında meydana geliyor. Organik maddelerle dolu olan bataklıklar çevreye yoğun zehirli gazlar da yayıyor.

29'u başkent Moskova çevresindeki yangınlarla mücadele için 14 bin itfaiyeci görev yapıyor

Rusya Federasyonu Başkanı Dimitri Medvedev ise, ülke genelinde tahıl yetiştirilen arazinin dörtte birinin haftalardır süren kuraklık ve yangınlar nedeniyle mahvolduğunu belirtti.

Tahıl fiyatlarında istikrar konulu bir toplantıda konuşan Medvedev, gıda fiyatlarının tırmanmasını engellemek gereğine dikkat çekti.

Yangınların Ukrayna'da Çernobil kazasının meydana geldiği nükleer santralin yaklaşık 100 kilometre yakınına kadar ulaşmasına karşın, uzmanlar radyoaktif bir tehlike olasılığının az olduğunu söylüyor.

Doğrudan yangınlarda ölenlerin resmi sayısı, Nijni Novgorod'da yer alan Sarov nükleer araştırma merkezi yakınlarında yangınlarla boğuşan iki güvenlik görevlisinin can vermesi ardından, son olarak 54 kişiye ulaştı.

Ölümler

Ancak 40 dereceye varan sıcaklara dayanamayan ya da yangınların saldığı zararlı gazlardan ölenlerin sayısı hakkında resmi makamlar çok az açıklama yapıyor.

Rusya çapında yapılan bir kamuoyu yoklaması halkın yüzde 75'inin sıcak hava dalgasının sağlık sorunlarını artırdığına ve ölüm oranlarını tırmandırdığına inandığını ortaya koyuyor.

Interfaks haber ajansının sözlerini aktardığı bir doktor, ''Aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunları olduğunu söylemekten alıkonmak isteniyoruz'' diyor.

Bir başka doktor, yazılı resmi bir yasak konmadığını, ama ''ağızdan ağıza dolaşan sözlerle doktorların üzerinde baskı uygulandığını'' belirtiyor.

Interfaks ajansı, sağlık bakanlığı yetkililerinden bir yorum alınamadığını bildiriyor.

Moskova'da hava sıcaklığının haftasonu 30 derecenin biraz altında seyretmesi bekleniyor. Bir düşüşe işaret etse bile, bu rakam Ağustos ortalaması olan 22 derecenin halen bir hayli üstünde.

Ülkede yaz aylarının başından bu yana çok sayıda kişi de aşırı sıcaklarda serinlemek için girdiği göl ve nehirlerde boğularak öldü.