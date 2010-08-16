HIV'li pop yıldızı korunmasız seks ilişkisine girdiğini kabul etti

Almanya'da kızlardan oluşan pop grubu No Angels'ın üyelerinden Nadja Benaissa mahkemede HIV pozitif olduğunu açıklamadan seks ilişkisine girdiğini kabul etti.

Image caption Nadja Benaissa'nın da yer aldığı No Angels grubu 2007'de pop dünyasına geri döndü

28 Yaşındaki Nadja Benaissa, Almanya'nın Darmstadt kentinde başlayan mahkemesinde, cinsel ilişkiye girdiği kişilere HIV'li olduğunu açıklamadığı için özür diledi.

Benaissa, 'ciddi derecede bedensel hasara yol açmak ve bedensel hasara yol açma girişiminde bulunmakla' suçlanıyor.

Savcılığa göre, Benaissa, HIV pozitif olduğunu 1999 yılından beri biliyordu.

Benaissa, geçen yıl solo konserinden hemen önce Frankfurt'ta gözaltına alınmıştı.

Nadja Benaissa, geçen yılın Kasım'ında, Berlin'de AIDS'lilere yardım amacıyla düzenlenen bir galada, "Benim adım Nadja Benaissa, 27 yaşındayım. Bir kızım var ve ben HIV pozitivim." diye açıklamada bulunmuştu.

Benaissa, mahkeme tarafından suçlu bulunursa 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

BBC'nin Berlin muhabiri Tristana Moore'un bildirdiğine göre, Almanya'da AIDS konusunda kampanya yürütenler, pop şarkıcısının gözaltına alınma biçimini eleştiriyor ve HIV virüsünün başkalarına bulaştırılmasının bir suç olarak değerlendirilmesinde aceleci davranılmamasını istiyorlar.

HIV-pozitiv olan ve virüsün kendisine, 2004 yılında pop şarkıcısıyla seks ilişkisi sırasında geçtiğini iddia eden Nadja Benaissa'nın eski sevgililerinden biri de, Darmstadt'daki mahkemeye çıkacak.

2000 yılında uluslararası TV şovu Popstars sırasında kurulan No Angels, daha sonra birçok hit parçayla Almanya'nın en başarılı kız pop grubu oldu.

2007'de kendisini yenileyerek pop dünyasına dönen No Angels, 2008 Eurovision Şarkı Yarışmasına katıldı ve 23. oldu.