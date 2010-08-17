Kuzey Osetya'da intihar saldırısı

Image caption Kuzey Osetya'da intihar saldırıları nadiren görünüyor

Rusya Federasyonu'nun Kuzey Osetya bölgesinde düzenlenen bir intihar saldırısında, eylemci ile birlikte en az bir polis öldü.

Kuzey Kafkaslar'daki saldırı da bir kişinin üzerinde taşıdığı patlayıcıları, Kuzey Osetya-İnguşetya sınırına yakın bir noktada patlattığı bildiriliyor.

Saldırıda üç polis memuru da yaralandı.

BBC'nin Moskova'daki muhabiri Tom Esslemont, saldırganın, üzerindeki bombayı patlatmak için, İnguşların ve etnik Osetyalıların hak iddia ettikleri bir sını noktasını seçtiğini söylüyor.

Saldırı, bu yıl içinde Kuzey Osetya'da düzenlenen ilk intihar saldırısıydı.

Kuzey Osetya'nın komşusu Çeçenistan ve İnguşetya'da intihar saldırıları daha sık düzenleniyor.

Kuzey Osetya'da düzenlenen en ciddi saldırılardan biri Beslan'daki bir okula düzenlenmişti.

Çocuklar ile öğretmenleri rehin alan eylemcilerle polis arasındaki çatışma sonucunda 331 kişi ölmüştü.

BBC muhabiri, bu saldırının anılarının, Kuzey Osetyalıların zihninde hâlâ canlı olduğunu söylüyor.

Kuzey Osetya, Gürcistan'dan ayrılan ve Rusya tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınan Güney Osetya'nın da komşusu.