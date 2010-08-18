DNA Testine göre Bobby Fischer 'kızın babası değil'

2008 Yılında ölen satranç şampiyonu Bobby Fischer'ın cesedi üzerinde yapılan DNA testi, dokuz yaşındaki bir Filipinli kızın babası olmadığını ortaya koydu.

Image caption Bobby Fischer 2005 Yılında İzlanda vatandaşlığına geçmişti

Reykjavik Yüksek Mahkemesi, Jinky Young'ın Fischer'ın kızı olup olmadığının kesin şekilde belirlenebilmesi için cesedin çıkarılmasını kararlaştımıştı. DNA Verilerinin olumsuz çıkmasıyla bu davanın kapandığı kaydedildi.

Jinky, Fischer'ın Filipinler'de yaşadığı sırada birlikte olduğu Marilyn Young adlı kadının kızı. Jinky Filipinler'de yaşıyor ama annesi, kendi DNA raporlarını sunabilmek için geçen yıl İzlanda'ya gitti.

Amerika Birleşik Devletleri doğumlu olan satranç şampiyonu 2008'de İzlanda'da ölmüş ve geriye herhangi bir vasiyet bırakmamıştı.

Fischer'ın mirasının 2 milyon dolar tutarında olduğu tahmin ediliyor.

Bobby Fischer'ın mirasından pay talep eden diğer kişiler arasında satranç şampiyonunun dul karısı olduğunu iddia eden Japon Jinky Young ve Fischer'ın iki yeğeni bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti de Bobby Fischer'ın mirasından ödenmemiş vergileri talep ediyor.

Bobby Fischer'ın tartışmalı miras davasının hala Reykjavik mahkemesinde görülmesine gelecek aya dek devam edilmesi bekleniyor.