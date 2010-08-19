Esrarın iyisini ayılar 'korur'

Kanada'nın batısında bir marihuana çiftliğini basan polis, çiftliğe evcil ayıların bekçilik ettiğini görünce şaşkınlığa uğradı.

Image caption Polisler, ayıların saldırmadıklarını gözledi

Polis memurları, 10 kadar ayının, evcil ve bir o kadar uysal olduklarını belirledi.

Polis memuru Fred Mansveld, "Çok evcildiler, öylece oturup etrafı izlediler. Bir aşamada ayılardan biri, polis arabasının kaportasına tırmandı, biraz oturdu ama sonra indi" diye konuştu.

Polis, çiftlikte kaçak marihuana üreten kişilerin, ayıları buraya çekebilmek için köpek maması kullandıklarını düşünüyor.

Emniyet yetkilileri, insanlarla yaşamaya alıştılarsa söz konusu ayıları uyutmak zorunda kalabileceklerini belirtti.

Hayvan koruma uzmanları, şimdi ayılar için neler yapabileceklerini değerlendiriyor.

Baskın sırasında iki kişi de gözaltına alındı.

Çiftliğin ABD sınırına yakın olduğu belirtildi.