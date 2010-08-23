Tacikistan'da 'darbeci' mahkumlar firar etti

Image caption Mahkumlar hükümeti devirme planları yapmaktan hüküm giymişti

Tacikistan'da darbe planladıkları suçlamasıyla geçen hafta uzun hapis cezalarına çarptırılmış olan 25 kişi hapisten kaçtı.

Başkent Duşanbe yakınlarındaki cezaevinden gece kaçan mahkumların komşu Afganistan'a geçmesinden endişe ediliyor.

Kamuflaj üniformaları içindeki mahkumların ve kaçarken en az beş gardiyanı öldürdüğü açıklandı.

Mahkumların ayrıca gardiyanların ellerindeki silahları da aldığı ve 'tehlikeli' olarak nitelendiği belirtiliyor.

Kaçanlar arasında yasaklı olan Özbekistan İslami Hareketi üyeleri ile, eski bir muhalif komutanlardan Mirza Ziyayev'in iki oğlu da bulunuyor.

Güvenlik kuvvetleri ve sınır muhafızları olay ardından alarma geçti.

Tajikistan merkezli Asia-Plus sitesine göre kaçanlar arasında Rus ve Afgan vatandaşları da bulunuyor.

Mahkumların terör ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardan hüküm giydiği ve cezalarının 30 yıl ile müebbet hapis arasında değiştiği belirtiliyor.

Bitmeyen mücadele

Tacik kaynaklar, firari mahkumların ülkenin doğusundaki Raşt Vadisi'ne doğru gittiğini, Duşanbe'ye 70 kilometre mesafede bir kontrol noktasında polisle çatışmaya girip kaçmaya devam ettiklerini bildiriyor.

Image caption Kaçanların büyük bölümü Ziyayev ile bağlantılı

Geçen hafta aralarında firarilerin de olduğu toplam 46 kişi, iç savaştaki gruplardan Birleşik Tacik Muhalefeti lideri Mirza Ziyayev'in silahlı örgütüne üyelikten hüküm giydi.

İslamcı muhalefetin büyük bölümü hükümetle varılan barış anlaşmasına uyup silahlarını bırakmıştı. Ancak anlaşmada belirli görevler için sunulan kotalara uyulmaıdğı kaygıları safların yeniden keskinleşmesine yol açtı.

Ziyayev'in grubu aleyhinde geçen yaz Tacikistan'ın doğusundaki dağlık kesimlerde kapsamlı bir operasyon düzenlenmiş ve çok sayıda kişi yakalanmıştı.

Güvenlik kuvvetleri Ziyayev'i yakalamış, ancak bir kaç gün sonra yetkililere eski bir işbirlikçisini hedef alan bir operasyonda yardım ettiği sırada öldürüldüğünü duyurmuştu.