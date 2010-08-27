Japonya 'maaşlı ölüler'e karşı harekete geçti

Image caption Japonya yaşlı nüfusun en çok olduğu ülkelerin başında geliyor

Japonya'da polis, geçen ay mumyalanmış kalıntıları bulunana dek Tokyo'nun en yaşlı sakini kabul edilen bir kişinin kızıyla torununu gözaltına aldı.

Zanlılar, 30 yıl önce ölmüş olabileceği düşünülen aile büyüğünü kullanıp sahtecilik yaparak adına emekli maaşı almakla suçlanıyor.

Olay ülkede büyük bir sarsıntı yaratmış; ülkedeki tüm kayıtların gözden geçirilmesi ve yaşlılarla yüzyüze mülakatlar yapılması sonucunda yüz yaşını aşmış ve sağ görünen yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirlenmişti.

Bunlar arasında 186 yaşında ama hala sağ görünen bir kişi bile vardı.

Babasının öldüğü yaşta mahkum olabilir

Resmi kayıtlara göre 111 yaşında olan Sogen Kato'nun mumyalanmış cesedi, geçen ay ailesiyle yaşadığı evde bulunmuştu.

Yetkililer Kato'nun yaşgününü kutlamak için odasına girdiklerinde yatağında cesedi ile karşılaştılar.

Cesedin durumu 30 yıl önce ölmüş olduğunu gösteriyor; banka hesapları ise yakınlarda işlem yapıldığına işaret ediyordu.

Şimdi Kato'nun 81 yaşındaki kızı, evrakta sahtecilik yapma suçlamasıyla gözaltında.

Torunu için de tutuklama emri çıkarıldı.

Aile hakkında dava açan emeklilik şirketi, eşinin ölümünden bu yana geçen altı yılda, Kato'nun hesabına 9.5 milyon yen (109 bin dolar) tutarında dul maaşı ödendiğini belirtiyor.

Yakınları ise, Kato'nun 'yaşayan bir Buda' olma hedefiyle odasında inzivaya çekilmiş olduğunu öne sürüyorlar.

Kayıplar ve sırt çantasından çıkanlar

Mumyalaşmış cesedin ortaya çıkması ardından, Tokyo'nun en yaşlısı unvanını devralan kadın da kayıplar arasında.

113 yaşında görünen Fusa Furuya nüfus kayıtlarında kızının adresine kayıtlı görünüyordu.

Ancak yetkililer, temasa geçtiklerinde kızının, Furuya'yı 1980'li yıllardan beri görmediğini belirledi.

Geçtiğimiz günlerde de Tokyo'da 104 yaşındaki bir kadının cesedi, oğlunun sırt çantasında bulundu. Cesedin 10 yılı aşkın zamandır burada olduğu ortaya çıktı.

Hükümet verilerine göre Japonya'da 100 yaşında 40 binden fazla kişi bulunuyor.

Ölülere maaş ödeme uygulamaları Japonya'ya özgü değil.

Bu hafta Yunanistan hükümeti de ölmüş kişilere hâlâ emeklilik maaşı ödendiği bilgisi üzerine harekete geçmişti.

Mezardan maaş almayı sürdürenler arasında 10 yıl önce vefat eden bir emekli de var.

Çalışma Bakanı Yardımcısı Yorgos Koutroumanis, emeklilik maaşı ödenmeye devam eden 321 kişinin öldüğünün anlaşılmasını ''inanılmaz'' diyerek halka duyurdu.