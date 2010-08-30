IPCC'nin karnesi bugün açıklanacak

BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin üç yıl önce yaptığı hatalar nedeniyle kurumun çalışma yöntemlerini değerlendiren uluslararası komite, bugün bulgularını bir rapor halinde sunacak.

Image caption IPCC, Himalayalar'daki buzulların 2035'e dek eriyeceği tahmininin yanlış olduğunu kabul etmişti.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) , 2007'deki son büyük iklim bilimi değerlendirmesinde yapılan hatalar nedeniyle baskı altındaydı.

Değerlendirme sonuçlarının bu hafta New York'ta düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

IPCC, Himalayalardaki buzulların 2035'e dek yok olabileceği yönündeki tahmininde hata yaptığını kabul etmişti.

Ancak, panel yetkilileri bu hatanın, insan eliyle oluşan iklim değişikliği konusundaki genel tabloyu değiştirmeyeceğini belirtmişti.

Geçen Şubat ayında, 20 yıllık kurallar ve çalışma yöntemlerinin değiştirilmesi gerektiği sonucuna varan IPCC bağımsız bir gözden geçirme yapılması gerektiği sonucuna varılmıştı.

Ayrıca kurumun, 'Himalayagate' skandalı ve İngiltere'deki East Anglia Üniversitesi'nde bulunan İklim Araştırmaları Bölümü'ne ait elektronik postaların sızması gibi durumlarla başa çıkmaya hazırlıksız olduğu yönünde bir görüş vardı.

Kurumun bir değerlendirmeden geçirilmesi fikrine hükümetler de destek verdi ve geçen Mart ayında BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, bilim akademilerinin uluslararası çatı örgütü olan Akademilerarası Konsey'den (IAC) değerlendirme yapmasını istedi.

Çalışma bugün sunulacak

Konsey, geçmişte eski ABD başkanlarından George H W Bush ve Bill Clinton'a danışmanlık yapan ABD'li ekonomi uzmanı Prof. Harold Shapiro'nın başkanlığını yaptığı 12 üyeli bir değerlendirme ekibi kurdu.

IAC, raporunu bugün Ban ven IPCC Başkanı Dr. Rajendra Pachauri'ye sunacak.

BM'den bir yetkili, BBC'ye yaptığı açıklamada raporun taslağının önceden hiçbir BM yetkilisine gösterilmediğini söyledi.

Değerlendirmede, IPCC'nin iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel düzeyi değil, çeşitli bilgi kaynaklarını nasıl kullandığı gibi çalışma süreçleri ele alınıyor.

Kurumun özellikle, Himalaya buzulları konusunda bilimsel hakemlikten geçmeyen ve bilimsel yayınlarda yer almayan bilgileri kullanması tartışma konusu olmuştu.

IPCC Başkanı Dr. Pachauri'ye de iş bağlantıları nedeniyle suçlamalar yöneltilmişti.

Pachauri, geçen Mayıs ayında gözden geçirmenin ilk oturumu nedeniyle dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, kurumunun son dönemde aldığı eleştirilerle başa çıkmakta hazırlıksız olduğunu kabul etmişti.

Pachauri istifa çağrılarını da reddetmişti.