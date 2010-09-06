Lübnan lideri: Hariri suikasti için Suriye'yi suçlamak hataydı

Image caption Hariri, 2005'te babasının ölümünden kısa süre sonra iktidara geldi

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, babası Refik Hariri'ye düzenlenen suikast konusunda Suriye'yi suçlamakla hata ettiğini söyledi.

Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri, 2005 yılında Beyrut'ta düzenlenen bir bombalı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Şark-ül Evsat gazetesine bir mülakat veren Hariri, Suriye'yi hedef alan siyasi suçlamaların vakitsiz ve aceleci şekilde ortaya atılmış olduğunu söyledi.

Bu saldırıya yönelik tepkiler, ülkede Suriye aleyhinde bir hava oluşmasına yol açmış ve Suriye'yi iç savaşın sonundan bu yana ülkede bulunan binlerce askerini çekmek zorunda bırakmıştı.

Hariri, gazeteye açıklamalarında Lübnan ve Suriye arasında tarihi ve kardeşçe ilişkiler olduğunu belirtti.

Babasına yönelik suikast konusunda açılan uluslararası soruşturmanın ise yalan ifadelerle yanlış yönlendirildiğini söyledi.

Suikast sonrasında açılan Birleşmiş Milletler soruşturmasının ilk ön raporlarında Suriye'nin bilgisi dışında bu tür bir eylemin düzenlenemeyeceğinden söz edilmiş, Suriye pek çok çevrede suçlamalara hedef olmuştu.

Şam yönetimi ise baştan bu yana olayla bir ilgisi olmadığını söylüyordu.

Hariri'nin açıklamaları, komşu Suriye ile ilişkileri geliştirme konusunda bir süredir devam eden çabaların bir uzantısı olarak yorumlanabilir.

Saad Hariri, geçen yılki genel seçimlerden bu yana üç kez Şam'ı ziyaret etti.

Temmuz ayındaki son ziyaretinde 17 işbirliği anlaşması imzalandı ve daha yakın işbirliği çağrılarında bulunuldu.

Beş yıldır çözülmeyen düğüm

Lübnan'ın eski Başbakanı Refik Hariri, 2005 yılında, ülke seçime hazırlandığı bir sırada Beyrut'ta konvoyuna düzenlenen bombalı bir saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Image caption Lübnan ve Suriye kısa süre önce karşılıklı ziyaretler düzenledi

14 Şubat'taki saldırıda 22 kişi daha yaşamını yitirdi. Refik Hariri, Suriye'nin ülke üzerindeki etkisinin kırılmasını savunuyordu.

Saad Hariri de bu suikastten bir kaç ay sonra düzenlenen seçim sonucunda iktidara geldi.

Gelişmiş yöntemlerle ve karmaşık bir planlamayla düzenlenen suikast hakkında Birleşmiş Milletler soruşturması açıldı. 2007'de ise bir uluslararası mahkeme kuruldu.

Hariri suikastini soruşturan uluslararası mahkemenin bu yıl içinde suikast ile ilgili suç duyurularında bulunması bekleniyor.

Mahkemenin saldırıda Hizbullah'ın parmağının da bulunduğunu açıklaması bekleniyor.

Hizbullah'a da suçlamalar yöneltilmesinin, ülkede başlıca siyasi partilerden biri olan Hizbullah'ın Şii taraftarları ile Hariri'nin Sünni taraftarlarını karşı karşıya getirmesinden endişe ediliyor.

Suriye ve Suudi Arabistan liderleri geçtiğimiz günlerde Lübnan'a ortak bir ziyaret düzenleyerek rakip kesimler arasında gerginliği gidermeye çalışmıştı.