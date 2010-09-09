Çin'den Japonya'ya uyarı

Pekin yönetimi, Japonya'nın egemenliği tartışmalı bir bölgede gözaltına aldığı Çinli kaptanı yargılaması durumunda ilişkilerin zarar göreceğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin'in egemenlik alanında bulunan bir bölgede Japonya'nın iç hukukunu uygulamaya kalkışması yasa dışıdır" ifadesine yer verildi.

Hafta başında iki Japon devriye gemisi ile bir Çin balıkçı teknesinin Doğu Çin Denizi'nde egemenlik tartışması olan bir bölgede çarpışması diplomatik kriz yarattı.

Çin yönetimi Pekin'deki Japonya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak Çin balıkçı teknelerinin "yasa dışı olarak durdurulması"na son verilmesini istedi.

Japonya ise balıkçı teknesinin kaptanını gözaltına aldı.

Doğu Çin Denizi'ndeki olay, Japonya kontrolünde olan ancak hem Çin hem de Tayvan'ın üzerinde hak iddia ettiği takım adalar civarında yaşandı.

Japonya sahil güvenlik komutanlığından yapılan açıklamada, Çin bayraklı bir trol teknesinin 40 dakika arayla iki Japon devriye gemisi ile çarpıştığı bildirildi.

Açıklamaya göre Çinli kaptan bölgeden ayrılması yolundaki ikazlara kulak asmadı.

Çin ile Japonya arasındaki söz konusu anlaşmazlık yeni değil.

Japonya geçmişte de bir çok kez, Çin gemilerinin bu adalara fazla yaklaşması nedeniyle Pekin'e protesto notası vermişti.

Egemenlik hakları tartışmalı olan takım adalara Japonya Senkaku, Çinliler ise Diaoyu takım adaları diyor.