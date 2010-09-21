Almanya'dan Street View için üç ay mühlet

Image caption Street View sokaklarda sanal yürüyüş olanağı sunuyor

Almanya hükümeti, internet devi Google ve internette harita hizmeti sunan benzer servis sağlayıcılara veri koruma konusunda yeni ilkeler belirlemeleri için Aralık ayına dek süre tanıdı.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, bu süre içinde gerekli adımlar atılmazsa, hükümetin tüketicilerin mahremiyetini korumak için yeni yasal düzenlemeler hazırlama yoluna gideceğini duyurdu.

Google'ın 20 büyük Alman kentinin görüntülerini "Street View" hizmeti ile sunması ülkede tartışma yaratmıştı.

Street View yazılımı, Google'un topladığı fotoğraflar, küresel konum belirleme sistemi GPS ve coğrafi bilgileri kullanarak sokakların panoramik görüntüsünü sunuyor.

2007 yılında uygulamaya konan Street View sayesinde internet kullanıcılarının istedikleri kentte sokak sokak 'sanal yürüyüşler' yapmaları mümkün.

Hükümet bunun üzerine Google, Apple ve benzeri hizmet sağlayıcıları toplantıya çağırdı.

Mahremiyet, Nazi dönemi ve Doğu Almanya yıllarındaki bazı tartışmalı uygulamalar nedeniyle ülkede hayli hassas bir konu.

Yeni ayarlar ve seçenekler

Bakan de Maiziere, sanayinin "veri koruma dostu bazı temel ayarlar" getirmesini ve bu bilgilerin nasıl toplandığına ve kullanıldığına ilişkin verileri "kullanıcı dostu" şekilde sunmasını istediklerini söylüyor.

Image caption Google özel araçlarla 360 derecelik görüntüler kaydediyor

Adalet Bakanlığı da şirketlerden gelecek tatmin edici adımlarla, geniş bir yasal düzenlemeye gerek kalmadan, ufak yönetmeliklerle meselenin çözülebileceğini belirtiyor.

Google'dan yapılan açıklamada, mahremiyet ile teknolojik yenilikçiliğin dengelenmesinin önemi vurgulandı; şirketlerin kendi kurallarını koyması önerisi ise memnuniyetle karşılandı.

Google daha önce de mahremiyet gereklerini sağlamak konusunda elden geleni yapacaklarını söylemiş; bu ülkede kullanıcılara evlerinin Street View görüntülerinden silinmesi talebinde bulunmak için sekiz hafta süre tanımıştı.

Der Spiegel dergisi, binlerce kişinin tercihini, yaşadıkları yerlerin bu uygulamada bulunmaması yolunda kullandığını yazdı.

İlk olarak Google Earth ile ayrıntılı uydu fotoğraflarını internet kullanıcılarına sunan şirket, daha sonra Google Maps ile ülke ülke, kent kent dünyayı haritalamaya başladı.

Sokakların kaliteli görüntülerini sunan Google Street View ise bu tür uygulamaların son halkası.