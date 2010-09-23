En gösterişli dinozor fosilleri bulundu

ABD'nin Utah eyaletinin güneyinde daha önce bilinmeyen, iki yeni tür dev dinozor fosili ortaya çıkarıldı.

Bilim adamları, bulunan dinozorların boynuzlu ve otobur olduklarını söylüyor.

Bu dinozorların, bundan 68 ila 99 milyon yıl önce, Tebeşir (Kretase) döneminin sonlarında, "kayıp kıta" Laramidia'da yaşadıkları tahmin ediliyor.

Avustralya büyüklüğünde olan Laramidia, günümüzün ABD'sinde, Montana, Wyoming, Utah, New Mexico, Alaska, batı Teksas ile Kanada'nın Alberta ve Saskatchewan eyaletlerini kapsıyordu.

'En gösterişli dinozor'

Plos ONE dergisinde yayımlanan bulgulara göre dinozorlar, tropikal iklime yakın ve bataklıklı bir ortamda yaşıyorlardı.

Her iki dinozorun kafasında da çok sayıda boynuz bulunduğu ancak "Utahceratops gettyi" adı verilen dinozorun burnunun üzerinde dev bir boynuz bulunduğu belirtildi.

"Kosmoceratops richardsoni" adı verilen ikinci dinozorun kafasında ise, toplam 15 boynuz bulunuyor ve bugüne kadar keşfedilen en dikkat çekici başa sahip dinozor olarak niteleniyor.

Bu dinozorların, boynuzlu dinozorlar ailesinin en bilinen türü olan "Triceratops"larla yakın akraba olduğu sanılıyor.

Bilim adamları, keşiflerin yapıldığı bölgede her yıl yeni bulgularla karşılaştıklarına ve bundan sonra da yeni sürprizler yaşayabileceklerine dikkat çekiyorlar.