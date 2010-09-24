Irak ve Suriye yeniden diplomatik ilişki kuruyor

Irak ve Suriye, bir yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden karşılıklı diplomatik ilişki kuruyor.

Image caption Suriye-Irak ilişkileri 13 aydır gergindi

Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Fransız Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları sırasında görüştüğü Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallem'e Şam'a yeniden büyükelçi gönderme kararlarını ilettiğini söyledi.

Velid Muallem'in bunu memnuniyetle karşıladığını belirten Zebari, Suriye'nin de Bağdat'a mümkün olan en kısa sürede yeniden büyükelçi göndermeyi kabul ettiğini açıkladı.

İki ülke 25 Ağustos 2009'da karşılıklı olarak Bağdat ve Şam'daki büyükelçiliklerini geri çekmişlerdi.

Bu gelişmeye, Irak yetkililerinin Suriye'yi, başkent Bağdat'ta bomba yüklü kamyonlarla saldırılar düzenleyen direnişçilere barınak sağlamakla suçlaması neden olmuştu.

Devrik Irak lideri Saddam Hüseyin döneminde zayıf olan ikili ilişkileri geliştirme çabaları böylece, diplomasi hattının kesilmesiyle ağır bir yara almıştı.

Suriye 'iki lideri barındırmakla' suçlanmıştı

Bağdat Yönetimi'nin, Suriye'de barındığını öne sürdüğü, Irak Baas Partisi'nin iki lideri Muhammed Yunus el-Ahmed ve Sattam Farhan, başkentte 19 Ağustos 2009'da düzenlenen iki bombalı saldırının ardındaki isimlerdi.

Kısa süre arayla Irak Dışişleri ve Maliye bakanlarında düzenlenen saldırılar, ülkede son bir buçuk yılda düzenlenen eylemlerin en kanlılarıydı.

Saldırılar sonucu 95 kişi ölmüş, 600 kadar kişi de yaralanmıştı.

Irak hükümeti, Maliye Bakanlığı'nda düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren eski bir polis şefinin ifadesini içeren video bandı, medya kuruluşlarına dağıtmıştı.

Polis, saldırı emrini, Suriye'de bulunan Muhammed Yunus el-Ahmed ve Sattam Farhan'dan aldığını söylüyordu.