İngiltere Kraliçesi 'yakacak yardımı istemiş'

İngiltere Kraliçesi'nin hükümetten yakacak yardımı istediği ancak bu talebin, halkın tepkisini çekeceği gerekçesiyle reddedildiği ortaya çıktı.

Independent gazetesinin Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası çerçevesinde talep ettiği belgelere göre olay 2004 yılında yaşandı.

Kraliçe haznedarının yardımcısı hükümete gönderdiği mektupta, Kraliçe'nin doğalgaz ve elektrik faturalarının ikiye katlandığını aktardı.

Haznedar yardımcısı, faturaların yılda bir milyon sterlini bulduğunu ve "tahammül edilemez" bir hal aldığını savunarak hükümetin 60 milyon sterlinlik enerji tasarrufu fonundan yararlanıp yararlanamayacaklarını sordu.

Yoksullara yardım

Hükümet yetkilileri ise bir özür mektubu yazarak bu fonların okul, hastane, belediye konseyi ihtiyaçlarına, ama en çok düşük gelirli ailelere ayrıldığına dikkat çekti ve bu yardımlardan Kraliçe'nin de yararlanmasının halkla ilişkiler açısından ters etki yaratacağını dile getirdi.

Haberin yayınlanması ardından gazetecilerin soru yağmuruna tuttuğu Buckingham Sarayı sözcüsü, herhangi bir yorumda bulunmayı reddetti.

Independent gazetesine göre Kraliyet yönetimi ayrıca Kraliçe'nin saraylarına ayrılan 15 milyon sterlinlik hükümet ödeneğinin yetersizliğinden şikayet etti.

İngiltere'de Kraliyet Ailesi'nin vergi mükelleflerine maliyeti 38 milyon sterlini buluyor.