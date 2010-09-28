Almanya 'nükleer enerjiye devam' dedi

Image caption Merkel ve koalisyon ortakları kararı savunuyor

Almanya'da hükümet ülkenin nükleer enerji santrallarının daha uzun süre kullanımda kalmasına yönelik yeni bir planı onayladı.

Plan nükleer enerjiye tepkiler nedeniyle tartışma yaratıyordu.

Aslında Almanya nükleer enerjiyi 2021 yılına dek aşamalı olarak devre dışı bırakmayı hedefliyordu.

Ancak değişiklikler santralların bu tarihten sonra 14 yıl daha faaliyetlerini sürdürmesini öngörüyor.

Merkez sağ hükümet, Almanya yenilenebilir kaynaklardan daha çok enerji üretecek duruma gelene dek santrallara ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Ancak plana karşı çıkanlar hükümeti enerji şirketlerine boyun eğmekle suçluyor.

Sol kanat ile Yeşiller de bu karara karşı çıkıyor.

Aynı zamanda bu planın onay için parlamentonun üst kanadı olan eyaletler meclisine sunulmasının gerekip gerekmediği de tartışma yaratıyor.

Hükümet eyaletler meclisindeki çoğunluğunu yakın zamanda kaybetmişti.

Karardan 17 santral etkileniyor. Şirketler faaliyetlerini sürdürme karşılığında hazineye daha yüksek oranda vergi ödeyecek.

Bu kaynağın alternatif enerji kaynaklarını finanse etmekte kullanılacağı belirtiliyor.

Hükümet ülkedeki enerji ihtiyacının yüzde 16'sını karşılayan yenilenebilir kaynakların 2050'de enerjinin yüzde 80'ini sağlamasını hedefliyor.

Kamuoyu yoklamaları, Almanların çoğunluğunun, nükleer enerji santrallerinin kapatılmasına destek vereceğine işaret ediyor.